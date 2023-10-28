新田科技城涉發展濕地 甯漢豪：內地完全知，不牴觸國策

林超英：北都初重生態發展並行

過去幾年「好多轉變」

林超英昨以台下觀眾身分發言，指北都規劃初時強調生態發展並行，惟過去幾年有「好多轉變」令他擔心，關注若新田科技城發展範圍涵蓋近百公頃濕地，會否違反國家重視增加濕地的取態。他又指，第一期發展位置在深圳河下游，亦有濕地，若將來水位上升、河水下放或水淹，政府規劃時如何做好風險管理。

甯漢豪說，展開新發展時當然要深切研究氣候變化帶來水浸風險等影響，當局認為有新發展反是好契機，讓政府可引入新標準應對氣候變化；當局在新發展土地必把握機會引入最先進排水管、基建設施等，亦會充分考慮地平面有多高。

另一台上講者、前運輸及房屋局長張炳良提出，在生態議題應擴大視野，認為檢視生態多樣化及保育情况時應從整個大灣區角度出發，不止聚焦香港，本港發展選項便可多些。

（2023年施政報告）