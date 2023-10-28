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港聞二

公營屋5年料建14萬伙 資助屋連年減 議員倡供發展商誘因參建補數

【明報專訊】房屋局發表未來5年（2024/25至2028/29年度）的公營房屋預測建屋量，房委會和房協共提供約14.2萬個單位，當中約9.2萬伙（65%）屬公屋或綠置居，其餘約5萬伙（35%）屬其他資助出售單位，每年建屋量介乎25,400至31,800伙。不過，最新預測顯示較後年期的資助房屋單位遞減，其中2027/28年度比上季預測公布減少3個項目，涉約2600伙，減幅約21%。有立法會議員認為，若提供誘因吸引私人機構建屋，可追回有關單位數目。

新一份《施政報告》提到，2024/25至2033/34年度公營房屋需求量為30.8萬伙。

涉1900伙北區項目消失

據房屋局公布，對比當局上月及6月時預測，2024/25至2026/27年度的預測建屋量整體分別不大，惟2027/28年度預計完工的資助出售房屋項目中，原先房委會7個項目減至4個，其中涉1900伙北區寶石湖路項目「消失」；涉300伙的荔枝角道373號項目延至2028/29年度落成；涉500伙的東涌第23區第一期則改為公屋或綠置居，預計落成年期及單位量不變。

至於2027/28年度公屋或綠置居項目，除了新增涉500伙的東涌項目，更新增涉1,700伙的葵涌石梨街項目；而涉700伙的土瓜灣道項目則延至2028/29年度落成。2027/28年預計總建屋量（包括房協）為29,300伙，比6月預測少1100伙，其中公屋或綠置居新增約1500伙，資助出售房屋則少約2600伙，即約21%（上季預測為12,100伙）。

28/29年2.7萬伙 四成東涌

另外，當局新公布2028/29年度預測建屋量，共27,300伙，公屋或綠置居佔約75%，資助房屋佔約25%（見表）。公屋或綠置居方面，東涌共4個項目涉8800伙，佔總數約四成，另外房協則提供700個位於黃大仙竹園聯合村的公屋單位。資助房屋方面，涉伙數最多的是鄰近九龍灣港鐵站的觀塘業安工廠大廈，重建後提供2300伙；其次為涉1600伙的東涌第199區。

房委會和房協於2024/25及2025/26年度，每年提供逾1萬個資助出售房屋單位，其後逐年遞減，至2028/29年度降至6700伙。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，最新預測未包含「樂建居」、首置等項目，認為政府可提供更多誘因鼓勵私人發展商參建，以增加資助出售房屋數量。

明報記者

（2023年施政報告）

相關字詞﹕公營房屋供應 房屋局

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