常識基礎增文史元素 蔡若蓮：國教獨立成科「完全誤解」

蔡若蓮續表示，教育局一直以「多重進路、互相配合」的方式，結合課堂內外學習推進國民教育，所以國民教育並非獨立成科。她稱，教育局將成立專責委員會討論「人文科」的課程框架，拆科後課程宗旨維持不變，「依然圍繞學生的身心健康成長，培養他們的正確價值觀」等。

成立委會訂框架將諮詢前線

被問及事前為何未諮詢學界，蔡稱人文科課程發展是持續改變及相當漫長的過程，局方必須適時更新課程內容。她補充，教育局將與前線教師一同制定框架，亦會成立焦點小組討論初稿。

拆兩科需撥出彈性課時

現時教育局建議小學分配12%至15%課時予常識科，學界關注分拆兩科後如何劃分。蔡稱小學另有約25%彈性課時，相信拆科後所需課程「必須增加」，屆時將撥出彈性課時。她稱教育局將設專責委員會討論人文科課程框架，將於今年底前完成草擬初稿，明年內公布，2025/26學年起逐步推行。

此外，全國人大常委會日前表決通過《愛國主義教育法》，列明禁止「宣揚、美化、否認侵略戰爭、侵略行為和屠殺慘案」。

被問到香港如何對接，蔡稱教育局一直「好積極、好努力」推進國民教育，已在《教師專業操守指引》列明對教師要求，以及如何處理涉不正確的教材或錯誤教學行為，重申國安法已清楚列明何謂違法，所有人均須遵守。

（2023年施政報告）