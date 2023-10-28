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港聞

港聞二

百億新工業補貼 料帶動200億投資

【明報專訊】新一份《施政報告》提出成立新型工業發展辦公室，以及設立100億元「新型工業加速計劃」。創新科技及工業局長孫東昨表示，預計每間企業獲補貼最多2億元，可支持共50至100間企業，料帶動約200億元企業投資。他說計劃如取得成功，可推動本港經濟及就業，政府對「加碼」持開放態度。

三大引進目標：生命科技 先進製造 AI

孫東稱過去一年招商引資時，很多企業詢問本港會否如周邊地區，對引進的重點企業提供現金資助以建立生產設施。他說，當局亦大幅增加相關企業的人才名額，由數個增至雙位數，另外該些重點企業亦可在特定條件下，輸入一些用於操作生產設施的專才。

創科局副局長張曼莉表示，會引進三大類科技企業，包括發展製藥和醫療器械等的生命健康科技；半導體、新能源汽車等的先進製造與新能源；以及晶片技術等的人工智能與數據科學。她說，新型工業化是帶動香港未來高質量發展的關鍵，世界各地新進製造領域很少會單靠市場競爭自然發展，故推出相關計劃加強推進下游發展。

新型工業發展辦公室方面，孫東稱將由工業專員領導，重點為產業導向，加速香港新型工業發展，包括支援本地重點企業及引進公司到港發展；扶植本地製造業利用科技升級轉型，以及扶植高科技初創企業。

黃志光盼年內試金融醫療數據過河

推動數據跨境流動方面，政府資訊科技總監黃志光說，當局正積極與廣東省網絡安全辦公室討論，希望先從金融或銀行業務、個人醫療病歷等數據入手，以先行先試方式合作，冀今年內試行。

北區沙嶺原定興建公眾骨灰安置所的兩公頃土地將改作創科相關用途。創科局常任秘書長麥德偉表示，相關地皮已有土地平整及基本設施，初步考慮位置、規劃基建、交通配套後，其中一個可行方案是發展為數據中心或相關用途，但仍待詳細研究，預計規劃約需時一年。

（2023年施政報告）

相關字詞﹕施政報告

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