救護直通車限非緊急病人 或先做南向 消息：不限於港人

盧寵茂昨稱跨境救護車不是運送急性創傷或急病病人，例如內地交通意外傷者。他說來港救護車、器材、藥物及救護人員會先獲本港審批，且病人須為有需要和適合才可用此機制。

消息：正洽澳門深圳醫院

消息稱，港府初步與澳門山頂醫院及深圳一間醫院商討，須由雙方主診醫生共同決定轉院，料來港者不限於港人。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，現有跨境救護服務主要由內地轉院至本港私家醫院，政府須交代新安排下是否涵蓋公私營醫院，且費用由誰支付。

《施政報告》提出的「1+」新藥註冊機制下月1日生效。衛生署長林文健稱，藥劑業及毒藥管理局轄下專家顧問諮詢組將作新藥註冊評審建議，再交管理局批核。他以罕見病新藥「馬普巴特」為例，該藥取得美國和歐盟認可後再來港註冊，歷時24個月；以1+機制料可5個月內完成審批，縮減17個月。根據管理局網頁，諮詢組現由19名醫生組成，涉12個專科。

新藥註冊機制例子 可縮17月

林文健說，新藥由藥物探索、非臨牀和臨牀試驗至註冊，每階段評審和監管均須跨專業專家參與，冀透過1+機制作培訓，並了解距離第一層審批「還欠缺什麼、要增加什麼」，將來吸納更多專家審核藥物原始數據等；參考外國經驗，日後成立的獨立藥監機構將由政府主導，「不過獨立性反映在專業上」。

被問為何不直接採用內地批准藥物、即「國藥港用」，以及本港是否足以與內地競爭，盧寵茂稱政府目標是建立國際權威機制，達至「好藥港用」，並利用本港科研優勢，配合大灣區病例和市場，吸引跨國機構來港做臨牀試驗，新藥亦可循「藥械通」引入大灣區內地城市；特區政府會與深圳商討在河套區共用數據和樣本庫、實驗室，確保數據和樣本資料不會外泄。

沒跟美國標準 不應稱港版FDA

盧又稱，本港機制不監管食品，亦無跟從美國標準，故不應以「港版FDA（美國食品藥物管理局）」形容。

時間表方面，林文健稱今年6月已提出申請以觀察員身分加入國際醫藥法規協調會議（ICH），ICH下月將開會討論。

盧寵茂說本港最終目標是成為ICH正式成員，料需時8至10年；此前本港將先設立第一層審批，儲存足夠數據以提交申請，一般需約5年數據，暫未定時間表，亦不會魯莽、貿然推行第一層審批。

明報記者

（2023年施政報告）