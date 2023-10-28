稱傳媒比較排名或掀負面情緒 林定國：港法治沒變差

指分數無變 與第20一樣

林定國昨日出席一個論壇時表示，香港在上述法治指數於142個國家地區中排第23，在東亞及太平洋地區排第6，屬地區及世界前列。林說，本港分數與去年相比沒變，與排第20至22位的國家一樣，「可能只是因分數在小數點後第三個位比我們高一些，但實際上有沒有分別，大家心中有數」。他指一些傳媒將重點放在對比去年排名，「有可能產生錯覺，認為香港法治環境轉壞」，又稱此類「負面情緒」有傳染性，「如新冠病毒般，假如不斷擴散，難免會至少在觀感上對香港造成傷害」。

他又指，過去香港人左右逢源，現在往往感覺「左右做人難」，甚至「難為了家嫂」，認為在國家和西方國家的激烈競爭中，香港是兵家必爭之地，港人難獨善其身，沒法改變亦無法逃避地緣政治的演變，最重要是處變不驚，保持自信，做到不妄自菲薄，理性、客觀、準確認清自身優點和缺點及位置，從而計劃未來行動方向。

被問到2019年風波至今、當局有否考慮特赦年輕人，林定國稱，對於年輕人會以最大包容及諒解去處理，但法治必須堅守，強調香港是法治社會，違法要承擔後果，尤其成年人。

林定國補充，即使有年輕人被定罪，法庭判刑時會考慮其背景及年齡，政府亦會與教育機構合作，提供協助及輔導，讓他們重投社會。

（2023年施政報告）