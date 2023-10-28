23條諮詢「會多元化」 鄧炳強：國家機密定義參考內地外國

鄧炳強昨在記者會稱，以往有人扭曲立法原意，製造社會矛盾，強調23條只針對少數人，老百姓和營商人士不受影響；又稱會做好解說，避免市民誤會，而諮詢方法會多元化，令社會想提意見的人都做到。被問及《港區國安法》導致移民潮及外資撤港、23條會否令情况惡化，他稱包括英美在內，任何文明國家都要確保國安才可穩定社會發展。他又指，23條由本地立法，將由本港執法機構執法。

稱仍在做法律研究

李家超：任內無意重啟政改

特首李家超出席now《大鳴大放》時被問及具體立法時間表，他稱仍在做法律研究，不會事先作任何評論，並已指示相關人員「沒有更早、只有最早」，惟公開而言要給予他們空間。至於立法後能否確保安全重啟政改，他指任內無打算重啟政改，認為首要任務是按政制設定的系統及規則，做好「治」及「興」的工作，讓愛國者治港及行政主導互相適應，「做唔好就唔好諗其他嘢」。他形容本港維護國安法律幾乎真空，23條屬填補真空，會向傳媒、商界及國際社會多解釋，本港相關法律不比其他國家「厲害」，形容別國的國安法律是「大巫」和「巨人」，本港的只是「小巫」和「普通人」。

在有線電視《有理有得傾》，被問到會否用「白紙草案」及會否爭取明年初提出草案增加討論時間，李家超稱實際諮詢和法律條文要由政府先草擬，而經歷2019年，本港實施《港區國安法》，政府多做愛國主義和國民教育，加深市民認識整體國安，即使以往被人抹黑，料市民「心中有數」。他稱會把握時間做好解說，解釋為何好的國安法有利營商環境，強調會以易明的語言向市民解釋。

指2019缺管用法律工具

林定國：立法是還舊債

林定國昨日出席灼見名家周年論壇，以「預防疾病的疫苗」做比喻，認為法律旨在加強本港自身的抵抗力，又提到2019年社會經歷「慘痛教訓」，正是當時本港缺乏管用的法律工具，未能依法、及時應對亂象，不能讓歷史重演。被問及有否信心明年內完成23條立法，他稱非常有信心，又稱立法不是「關鍵績效指標」問題，而是政府「欠交功課」，該憲制責任多年未做到，因此並非新目標，而是「還舊債」。

明報記者

（2023年施政報告）