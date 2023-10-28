港澳辦職責擴 就「完善官員任免」建議 改組「9司」變「10局」 「六局」協調特區國安工作

至於職責上，以往港澳辦有6項職責，包括執行《基本法》，管理特區與內地間的官方往來等。新增5項職責包括落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，維護國家主權、安全、發展利益；研究提出「健全特區行政長官對中央政府負責的制度」、就「完善中央對行政長官和主要官員的任免制度和機制」提出措施建議；協調有關部門研究擬訂支持港澳發展經濟、保障民生福祉等方面的政策建議並推動落實等。

職責更專 分管青年醫衛勞工等

辦公室領導層包括辦公室主任夏寶龍，中聯辦主任鄭雁雄則為辦公室副主任，架構改組前「9司」屬於「司局級」，其中負責港澳新聞宣傳及發布等工作的宣傳司、負責國安的安全事務司是2021年增設。改組後有部門負責的領域更專門，例如「四局」負責港澳文化、教育、青年，「五局」負責醫療衛生、民族、宗教、勞工及社會服務等，均為以往未有明文列出。「六局」則負責協調特區「開展維護國家安全有關工作」。

落實港澳政策 王振民掌一局

據了解，原港澳辦安全事務司司長王振民任新的一局（落實中央港澳政策）局長、原交流司司長吳煒任三局局長、原宣傳司司長曾健任七局局長，曾任港澳辦發言人的楊光則獲任命為五局局長。

前全國人大常委、港澳研究會副會長譚耀宗認為，辦公室新架構反映中央的改革全面完成，日後港府遇事可找相關部門求助 ，架構重組亦有利增進中央與本港的關係，有助解決民生及經濟的深層次問題。譚稱「司局級」位階為同級，故是次由「司」變「局」並無職級上的改變。他補充，港澳辦直屬中央的同時保留國務院的「牌子」，是反映中央政府對港澳事務的重視。

劉兆佳：全面管治權更積極運用

劉兆佳認為，辦公室新職責反映中央會更積極和廣泛運用全面管治權，與香港的高度自治權密切配合，確保一國兩制全面準確實踐，維護國家安全，促進香港繁榮穩定，加強中央對特區政府的領導，促進香港經濟發展和加快香港融入國家發展大局。他不認為新增職責會令中央高度介入本港事務，削弱港人治港、高度自治，因相關改動仍在「一國兩制」框架下。

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