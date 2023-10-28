港澳辦職責擴 就「完善官員任免」建議 改組「9司」變「10局」 「六局」協調特區國安工作

【明報專訊】中共中央及國務院本年3月宣布設立隸屬黨中央辦事機構的「中央港澳工作辦公室」（下稱辦公室），中央港澳辦昨在網站公布架構，新架構由以往國務院港澳辦的「9司」變成「10局」（見表），職責亦由6項增至11項，包括列明「完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制的措施建議」。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，架構及職能改變，反映中央行使全面管治權。
至於職責上，以往港澳辦有6項職責，包括執行《基本法》，管理特區與內地間的官方往來等。新增5項職責包括落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，維護國家主權、安全、發展利益；研究提出「健全特區行政長官對中央政府負責的制度」、就「完善中央對行政長官和主要官員的任免制度和機制」提出措施建議；協調有關部門研究擬訂支持港澳發展經濟、保障民生福祉等方面的政策建議並推動落實等。
職責更專 分管青年醫衛勞工等
辦公室領導層包括辦公室主任夏寶龍，中聯辦主任鄭雁雄則為辦公室副主任，架構改組前「9司」屬於「司局級」，其中負責港澳新聞宣傳及發布等工作的宣傳司、負責國安的安全事務司是2021年增設。改組後有部門負責的領域更專門，例如「四局」負責港澳文化、教育、青年，「五局」負責醫療衛生、民族、宗教、勞工及社會服務等，均為以往未有明文列出。「六局」則負責協調特區「開展維護國家安全有關工作」。
落實港澳政策 王振民掌一局
據了解，原港澳辦安全事務司司長王振民任新的一局（落實中央港澳政策）局長、原交流司司長吳煒任三局局長、原宣傳司司長曾健任七局局長，曾任港澳辦發言人的楊光則獲任命為五局局長。
前全國人大常委、港澳研究會副會長譚耀宗認為，辦公室新架構反映中央的改革全面完成，日後港府遇事可找相關部門求助 ，架構重組亦有利增進中央與本港的關係，有助解決民生及經濟的深層次問題。譚稱「司局級」位階為同級，故是次由「司」變「局」並無職級上的改變。他補充，港澳辦直屬中央的同時保留國務院的「牌子」，是反映中央政府對港澳事務的重視。
劉兆佳：全面管治權更積極運用
劉兆佳認為，辦公室新職責反映中央會更積極和廣泛運用全面管治權，與香港的高度自治權密切配合，確保一國兩制全面準確實踐，維護國家安全，促進香港繁榮穩定，加強中央對特區政府的領導，促進香港經濟發展和加快香港融入國家發展大局。他不認為新增職責會令中央高度介入本港事務，削弱港人治港、高度自治，因相關改動仍在「一國兩制」框架下。
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