九市速遞：深圳將建「超充之城」 為港車配轉接頭

根據深圳市發改委早前公布的《深圳市新能源汽車超充設施專項規劃（2023-2025年）》，今年底前將建成不少於150座公用「超充站」（超級充電站），至2024年3月底前建成不少於300座公用超充站，未來超充站數目將與加油站看齊。

目標「一杯咖啡，滿電出發」

截至今年8月，深圳已有41座超充站及22.7萬個普通充電設施。在深圳會展中心停車場和光明區外環高速長圳停車區，設有由華為數字能源技術有限公司建設的全液冷超充示範區，適用於所有類型的新能源車，透過冷卻液解決長時間高功率充電過程中的溫度升高問題，支援200至1000伏電範圍，最大輸出功率可達600千瓦，最大輸出電流達600安培（A），最快能以「每秒1公里」速度充電。「一杯咖啡，滿電出發」是深圳發改委設定的目標，意指在飲一杯咖啡、即約5分鐘內，車輛行駛里程可增加250至300公里，與普通入油耗時相若。

目前深圳有400萬輛私家車，86萬輛為新能源汽車，深圳的士、巴士的新能源比例領先全國。深圳新能源私家車預計2025年將達130萬輛。