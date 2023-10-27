聖言中學14歲男生校內墮斃

昨午1時許，新清水灣道38號聖言中學一名男生被人發現倒臥地上，學校職員報警，救護員接報到場，證實男生死亡。警方初步相信事主從學校5樓走廊墮下。死者兩名女親友事後趕到學校了解 ，其中一人傷心痛哭，需旁人安慰。

學生家長吳女士稱，昨日接獲校方致電通知，並透過社交平台獲悉校內發生墮樓事故，「個心好唔開心」。家長何女士表示，昨特意前來接放學，兒子讀中一，認為校內功課量與小學相近。

聖言中學證實死者為該校學生，全校師生感到難過，已即時啟動危機處理小組，並透過班主任將事件通知學生。學校教師、社工及教育心理學家已即時為各同學提供輔導，學校亦已發信請家長留意子女情緒。

教育局回覆稱，對事件感到十分難過，已即時向有關學校提供支援。

多年情緒病 警員墮斃

另外，一名有情緒病紀錄、駐守新界北衝鋒隊的42歲姓謝高級警員，昨晨9時許在屯門美樂花園10座住所墮樓，當場死亡。警方在場沒有檢獲遺書，初步相信事件無可疑，列作屍體發現案處理。據了解，事主受情緒病困擾多年，日前曾到醫院覆診，近日正放病假。