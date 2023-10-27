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港聞

港聞二

港超前球員控非禮 事主：屢叫「唔好」

【明報專訊】港超前足球員葉嘉宇（圖）邀約女學生外出慶祝自己生日，其後涉在車上強吻女生，又撫摸其胸部和私處等。葉嘉宇否認兩項非禮罪，昨在屯門裁判法院受審。女生在屏風後供稱曾遭被告大力摸胸，她多次叫「唔好」，被告卻沒理會，反而扯開她的裙子，伸手摸其私處。

事主X（現21歲）在庭上供稱，約於2021年透過Instagram認識被告葉嘉宇（現26歲），後來她與男友分手，開始每日和被告聊天，兩人屬普通朋友關係。

初見面遊車河觀星

事發去年12月15日晚上，X稱被告約她外出慶生，為兩人初次見面，其間被告 主動拖手和擁抱，「我有啲尷尬，感覺唔係太好」。

兩人吃晚飯後，被告提議到漂亮的地方觀星和吃生日蛋糕，她覺得無理由在約會中途離開，遂登上被告的私家車，前往天水圍天華路附近。

被指求愛被拒侵犯 遭事主踩腳未停手

X稱當時和被告傾談感情狀况，被告在旁聆聽，其後突然伸舌頭強吻她，問她是否願意交往。

X說未準備開始下一段戀情，表明拒絕，被告卻問「點解你唔做我女朋友」，並伸手摸其腰；她怕癢叫被告「唔好唧腰」，被告則從腰部往上摸其胸部，令她感覺不舒服。

X表示曾用力推開被告，但因力氣不足，只能踩被告的腳。被告事後沒停手，一度扯下她的裙子，隔着內褲摸其陰部。她回家後將事告訴友人和報警。聆訊11月10日續。

【案件編號：TMCC 1899/23】

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