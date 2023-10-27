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港聞二

男子涉屢放狗圍咬野豬 漁署調查

【明報專訊】金山郊野公園懷疑有人虐待野豬。有行山客表示，一名男子上周四（19日）帶同4隻狗上山，任由牠們圍咬一隻小野豬，而該男子的虐待行為已持續約兩年，曾目睹他企圖將一隻疑被狗咬傷的小野豬帶走。漁護署回應稱會調查事件。

漁護署回覆本報查詢稱，已接獲懷疑發生於上周四的事件報告，將聯同相關部門調查，若有充足證據會採取執法行動。

虐行持續兩年 傷豬險被帶走

行山客陳先生（化名）向本報稱，自己經常到金山郊野公園行山。2021年8月，他目擊一名拖着大狗、年約60多歲的男子，企圖將一隻受傷小野豬放進背囊帶走，遂上前阻止。

事後陳檢查野豬傷勢，發現其頭部有兩個小孔，與狗的牙齒痕十分相似，懷疑野豬之前被狗襲擊。

間中3人同行帶9狗

反駁「啲狗唔係我嘅」

隨後一兩年，陳與其他山友先後多次目睹涉事男子與同伴懷疑虐待野豬。陳說，涉事男子有時單獨放狗，有時與另外一兩名年紀相若男子同行，他們最多時帶同9隻大狗上山。

有山友曾向陳表示，見過涉事男子指示同行的狗咬野豬，又將受傷野豬拋落山坡，但朋友當時沒有拍片。

至上周四，陳的朋友駕車上山時再遇見涉事男子，見到他手持雨傘指向野豬，似指揮4隻狗圍咬野豬。

影片所見，當時4隻狗圍攻一隻小野豬，野豬無力還擊，四處亂竄。陳當日攜朋友拍攝的影片報警。陳說，他與朋友曾嘗試與涉事男子溝通，對方聲稱「啲狗唔係我嘅，唔關我事」，又稱「我啲狗都畀山上啲野狗咬死」。

本報昨向警方查詢，獲回覆稍後才能回應。

相關字詞﹕野豬

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