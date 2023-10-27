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指三會提名礙參選 「愛國愛港」男被拒覆核

【明報專訊】區議會提名期下周一（30日）結束，地區直選參選人須取得地區「三會」各至少3名選民提名才有機會「入閘」。一名自稱「愛國愛港」的男子取得街坊提名，但呈交資料後一直未獲選舉事務處回覆，他不滿被「三會」規限「鎖死」，故入稟高等法院申請司法覆核許可，要求法庭釐清其參選資格。法官昨日頒下判辭，認為申請人相關要求明顯超出法庭就司法覆核的權限，駁回申請。

司法覆核申請人為陳亦強，建議答辯人為區議會分區委員會、滅罪委員會、防火委員會。

高院法官楊家雄頒下判辭，引述申請人在入稟狀稱，參選區議會須取得前述「三會」的提名入閘，他稱取得街坊提名，並將資料呈交予選舉事務處，但一直未獲回覆，時間緊迫，有「保皇黨入閘，我就無得入閘」，所以求法庭釐清「愛國者治港」。

申請人又稱，提名期下周屆滿，他可提供資料證明自己是「愛國愛港人士」，但現遭三會的規限「鎖死」，「未能入閘」，遂提出司法覆核，要求法庭釐清他是否有資格參選。

官：申請人要求超覆核權限

楊官在判辭引述方國珊案等案例指出，法庭的職權為檢查決策機關的決定是否欠缺合法基礎，或即使合法，決定是否不合理或程序是否不公平，然而法庭不會覆審個案的利弊。此外，法庭並非要替代下級法院、審裁機構及行使公權力的機構履行職務或行使權利，亦並非要考慮它們的決定是好還是不好。

楊官指出，申請人的要求明顯超出法庭就司法覆核範疇的權限，其理據並非可合理地辯證成立並具成功機會，遂拒絕其申請，但不作訟費命令。本報向選舉事務處查詢，處方表示將於今日稍後回覆。

【案件編號：HCAL 1887/23】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 區議會選舉 三會提名

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