指三會提名礙參選 「愛國愛港」男被拒覆核

司法覆核申請人為陳亦強，建議答辯人為區議會分區委員會、滅罪委員會、防火委員會。

高院法官楊家雄頒下判辭，引述申請人在入稟狀稱，參選區議會須取得前述「三會」的提名入閘，他稱取得街坊提名，並將資料呈交予選舉事務處，但一直未獲回覆，時間緊迫，有「保皇黨入閘，我就無得入閘」，所以求法庭釐清「愛國者治港」。

申請人又稱，提名期下周屆滿，他可提供資料證明自己是「愛國愛港人士」，但現遭三會的規限「鎖死」，「未能入閘」，遂提出司法覆核，要求法庭釐清他是否有資格參選。

官：申請人要求超覆核權限

楊官在判辭引述方國珊案等案例指出，法庭的職權為檢查決策機關的決定是否欠缺合法基礎，或即使合法，決定是否不合理或程序是否不公平，然而法庭不會覆審個案的利弊。此外，法庭並非要替代下級法院、審裁機構及行使公權力的機構履行職務或行使權利，亦並非要考慮它們的決定是好還是不好。

楊官指出，申請人的要求明顯超出法庭就司法覆核範疇的權限，其理據並非可合理地辯證成立並具成功機會，遂拒絕其申請，但不作訟費命令。本報向選舉事務處查詢，處方表示將於今日稍後回覆。

【案件編號：HCAL 1887/23】