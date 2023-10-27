辯方指跌倒後傷勢加劇 洪宴涉瞞行蹤王詩雅未出庭

【明報專訊】「榮源茶行」太子女王詩雅（小圖）涉嫌去年初隱瞞行蹤的案件，昨日在九龍城裁判法院續審。王詩雅本周二於法院大樓門前跌倒受傷，繼前日缺席聆訊後，昨日仍未能到庭。辯方指被告傷勢加重，加上情緒受到影響，「佢跌倒嘅情况係因為傳媒追逼，同埋及後嘅報道，庭內畀口供情緒受到在場人士影響，包括傳媒」。案件押後至下周一繼續。
指傳媒追逼 影響畀口供
藥效強昏睡 開庭前未醒
被告王詩雅（現年38歲）的代表大律師黃繼兒向法庭匯報王的狀况，指被告因傷勢程度加劇嚴重，需要服用加強止痛藥。加上被告情緒受到影響，包括她當日受「傳媒追逼」而跌倒及傳媒後續的報道，以及她「畀口供」時受到在場者影響，包括傳媒。因此決定昨日不出庭作供。
辯方續稱，王服用的藥物藥效非常強，前晚服藥後一夜昏睡，直至昨早開庭後才蘇醒，並預料今日亦無法出庭。裁判官遂將案件押後至下周一再續。
被告否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指2022年1月6日及7日，分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料。當中的虛假資料為2022年1月3日，她是由家出發前往洪為民生日宴。
【案件編號：KCS17697-9、17701/22】
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