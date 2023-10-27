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唐樓地板現裂縫4人疏散 屋宇署：非沉降

【明報專訊】長沙灣永康街50E號唐樓住戶昨報案指單位牆身與地板間出現裂縫，4名居民一度疏散，警方、消防及屋宇署人員調查約3小時，確認樓宇無即時危險後解封。屋宇署人員表示，5樓單位洗手間一個後加的升高地台及樓板間有約兩呎裂縫，與原有結構無關，並不屬於沉降，但另發現4樓單位天花有大規模石屎剝落，業主已承諾修葺。

測量師：涉事地台後加

與樓宇結構無關

屋宇署高級屋宇測量師徐家儉表示，昨早11時45分接獲消防轉介到場了解，發現5字樓一單位洗手間升高地台及樓板間有約兩呎裂縫，但地台屬後加、與原有樓宇結構無關，單位亦非劏房。至於樓下4字樓單位，徐指天花有大規模石屎剝落，引述該戶業主稱情况已出現一段時間，上周完成臨時加固，惟署方經檢視後認為仍需支撐及修葺，業主已找到合資格承辦商，會盡快處理，相信業主與租客會自行商討工程期間的住宿安排，如有需要，政府亦會協助。

大廈強制驗樓「未獲遵從」

屋宇署網頁顯示，永康街50A、50C、50D及50E號公用部分的強制驗樓通知「未獲遵從」，其中50E號強制驗樓通知書早在2019年發出。徐家儉表示，部門已安排承辦商驗樓，目前尚未完成，但整體樓宇結構沒明顯危險，處方會繼續跟進。

涉事唐樓1958年建成，樓高5層，分前座及後座。頂層後座5樓E室住戶莫先生表示，近日發現牆身及地台分離，裂縫10多呎長、一吋深，覺得危險，「驚到兩日都冇瞓」，近日情况更嚴重，「唔知點辦法」。他說單位約200多呎，過往是劏房，現屬自住物業，自己與妻兒遷入5年，大廈曾要強制維修，附近亦有打樁工程，形容「 成日打（樁）， 好恐怖」。居樓下單位的Mehmood在現場解封後返回單位，他拆開假天花內展示單位天花板情况，顯示鋼筋已外露，有多條明顯裂縫，他稱害怕，但無法自行處理。

相關字詞﹕強制驗樓 屋宇署

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