迪士尼外的士追撞的士一死 捱撞的士載一家三口 8歲童腹傷嚴重

昨早10時許，一輛混能的士接載內地女乘客及其一對子女沿竹篙灣公路往神奇道迴旋處方向行駛，當駛至神奇道迴旋處入口時，後方一輛往相同方向行駛的無載客的士疑收掣不及撞上。兩車事後剷上草坪，前車混能的士車頭轉向；後車則再撞向石壆，迴旋處對開地面留下近10米胎痕。

死者已退休 兼職揸早更

後車71歲男司機李枝身體多處嚴重受傷，昏迷被送往北大嶼山醫院搶救，其間有救護人員不斷施心外壓急救，惟送院後證實不治，多名親友到場了解。據悉，死者已退休，兼職早更的士司機。捱撞的士一度有人被困，需由救援人員救出，其中8歲男童腹部受傷，情况嚴重，清醒經擔架牀送往北大嶼山醫院治理，再轉送瑪嘉烈醫院；49歲姓梁司機、35歲內地母親及2歲女兒四肢受傷，同送往北大嶼山醫院。

警方圍封現場調查，在場度尺並畫圖記錄，有迪士尼職員到場了解。現場所見，前車的士車尾嚴重撞毁，安全氣袋彈出；後車車頭嚴重變形，擋風玻璃碎裂，車廂內留有大量現金。草地旁的指示牌被撞毁，地面遺下車輛零件、嬰兒車等。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1348或3661 1346 與調查人員聯絡。