「實體版」隔5年重臨 首天有攤位排長龍 美酒佳餚旺場 日展商料生意勝疫前

今屆美酒佳餚巡禮參展商來自世界各地，其中美酒商來自36個國家或地區，美食商則來自17個國家或地區，約一半參展商為今年新參與。昨日開幕前，場內不少攤位下午起已悉心佈置，又添上燈飾，準備迎接首晚的賓客。

約200展商 半數新參加

專售西班牙美食的TAPAS BOX職員Carol形容，過去參展生意都令人很滿意，非常期待回歸，百分百信心今年生意可恢復至疫前水平達6位數。

日本清酒文化推廣協會一連租下10個攤位，副會長盧靜文說今年準備了130多款清酒，較2018年70款多近倍，並花6位數字添置裝飾，強勢回歸；她預計市民「餓了5年」，會踴躍入場，看好銷情，料有三成增長。

芬蘭酒商料展覽吸灣區客

「芬味TRYFINNISH」主推芬蘭酒及美食，其中蘋果冰酒由100%芬蘭蘋果釀製，在天然環境中冷凍濃縮，令甜酒充滿蘋果香氣及甘香。攤位負責人兼香港芬蘭商會董事Boris稱，該款酒全年只產2000支內銷，在芬蘭駐港總領事館支持下撥數百支在港銷售。

Boris透露今屆首次參展，冀讓更多人認識芬蘭飲食文化，預期有6位數字收入，偏向保守，「如果兩個booth無六位數就死」，但他認為美酒佳餚巡禮的客源比較優質，而內地亦較少匯集多國美酒的展覽會，相信會吸引不少大灣區居民入場。

來自寧夏的葡萄酒商「寧夏西鴿」力推今年4月中法元首國宴中招待法國總統馬克龍的「蛇龍珠」，以及紀念2020年6月9日國家主席習近平到寧夏視察葡萄酒產業的「N609」葡萄酒。該酒商全球品牌大使兼國際事務總監陳仙妮稱，今次參展以推廣為目標，冀宣傳內地葡萄酒予港人認識，不在意生意額。

入場者稱氣氛勝夜繽紛

昨晚結伴入場的周女士及陳女士首次參與美酒佳餚巡禮，打算購買紅酒或白酒，認為現場氣氛很好，很多特色攤位，若天氣晴朗，未來數天或再入場。有入場市民認為氣氛勝過夜繽紛市集，酒類價錢亦較蘭桂坊便宜。