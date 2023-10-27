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潮行GBA：福田鬧市紅樹林 秋冬觀鳥好地方

【明報專訊】「福田紅樹林自然保護區」是全國唯一位於城市腹地、面積最小的國家級自然保護區，毗鄰亦有「福田紅樹林生態公園」，兩者與香港米埔自然保護區一河之隔，共同構成深圳灣濕地生態系統。時值秋冬候鳥南遷，福田紅樹林區域正是觀鳥好去處。明報記者 司徒聰穎

米埔對岸 共構濕地生態系統

紅樹林素有「海岸衛士」、「海洋綠肺」等美譽，是生長在熱帶、亞熱帶地區海岸潮間灘塗上的喬木和灌木林通稱。作為能夠在海邊生長的植物，紅樹林在淨化海水、防風抵浪、儲碳等有重要作用，也為候鳥提供中轉棲息地。

全國最小保護區 生態公園寓教於樂

「福田紅樹林生態公園」於2015年開園，是集生態修復、教育、休憩為一體的濕地公園，免費對公眾開放。公園佔地38公頃，園內特設傘狀觀鳥亭供遊人觀鳥和休息，還有多個值得拍照的地方，如畫滿水鳥綠植的「彩繪廊道」、靈感來自紅樹林根部相互交錯的紅樹架廊「雕紅」等。2019年對外開放的科普展館，則展示紅樹林濕地地貌環境、深圳灣豐富的鳥類資源和遷徙路徑等。

若想更深入了解紅樹林及近距離觀鳥，可到位於深圳灣東北岸深圳河口的「福田紅樹林自然保護區」，面積367.64公頃，是全國面積最小、唯一位於城市腹地的國家級自然保護區，入內需要預約。保護區現有原生紅樹植物16種，其中本地自然生長紅樹植物7種，如秋茄、桐花樹、白骨壤、木欖、老鼠簕等。保護區內記錄的鳥類有260多種，包括卷羽鵜鶘、白肩鵰、黑臉琵鷺、黑嘴鷗等受威脅物種。

秋冬近10萬候鳥歇腳

福田紅樹林區域與香港米埔保護區一河之隔，兩塊濕地互為姊妹保護區，共同組成一個半封閉、且與外海直接相連的沿岸水體，兼具河口和海灣性質的濕地生態系統。作為東半球候鳥遷徙通道上重要的中轉站，每年10月到次年4月有近10萬隻長途遷徙的候鳥在此停歇和覓食。

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