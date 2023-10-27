發煽獨帖文認罪 留日女生求情稱欲吸注視

放棄爭議司法管轄權域外法權

被告袁靜婷（23歲）現為大學二年級生，就本案原定今年12月答辯，她提前於昨日認罪，在庭上不時拭淚。辯方早前爭議關於裁判法院有否司法管轄權審理煽動罪行、域外法權等，昨天稱放棄爭議。

辯方求情稱，被告讀畢中學於2018年往日本留學，2022年考入當地大學攻讀政治和法律。她兩個社交平台帳號只得幾百名朋友及追隨者，讚好和留言數目少。13個涉案帖文中有11個是被告身處日本期間發布，獲得最多讚好的是被告在東京目黑區美術館拍攝的照片，館內煽動字句不是她掛上的，帖子以日文撰寫、供懂日文的人閱讀。辯方又稱，多張有被告容貌的相片配上煽動字句，但她非政治人物，只是自戀及無意掩飾身分。

涉13帖文 11在日發

辯方強調，被告2019年8月短暫留港，無參與政治活動或暴動等，又呈上被告求情信及「蛻變計劃」報告，稱被告對政治的看法已改變，重犯機率低。辯方續稱，繼港英年代後，律政司近年才再引用煽動罪行檢控，被告不知違法，事後和盤托出；力陳被告獲准保釋，危害國安機率微乎其微，望判處罰款或緩刑。

案情稱，被告在fb和IG帳號發布共13個煽動帖文，最早於2018年9月7日表示主張港獨（見表）。至2022年5月14日期間，她發帖提到「恐怖組織共產黨」及港獨口號，並貼出有港人反抗、五一和光時口號海報的照片。她2023年2月24日抵港，3月8日被捕及向警方交出手機密碼，在警誡下承認發帖，於2019及2023年她回港放暑假及換身分證，又同意「香港獨立」有將香港從中國分裂出去的意思，光時口號則是反政府。

【案件編號：WKCC2602/23】