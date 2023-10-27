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官關注列車18分鐘未開 控方：有需要可問車長

【明報專訊】控方昨早先播放3段元朗站閉路電視片段及一段網上片段，稱有不知名男子持垃圾桶蓋在月台走過，其後有「垃圾桶連蓋」從月台擲到樓梯。法官陳廣池另關注，片段顯示某階段月台無人，若當時列車關門，「相信後期嘅襲擊就未必有咁嘅情況」。控方表示若有需要可再向車長查詢。

控方首先播放元朗站往屯門方向月台的閉路電視片段，陳官詢問該列車為何停18分鐘才駛出，控方稱沒向車長查詢，若有需要可補錄口供。

陳官續稱，片段顯示當時月台無人，理應可關門開車，群眾上車後無處可逃；若當時關門，「相信後期嘅襲擊就未必有咁嘅情况」。

控方於開案陳辭時曾稱，當晚有人從月台向下擲垃圾桶蓋，在大堂的白衣人「因此」衝上月台襲擊乘客。控方昨描述，閉路電視顯示案發晚上11時，多名黑衣人進出列車車廂，一名深色衣服、戴手套的不知名男子下車，拾起物件從月台擲向下層大堂，其後手持垃圾桶蓋行向另一月台，最終與其他人上車。

庭上播丟垃圾桶片段 辯：首悉控方轉立場

庭上續播放一段從閘外拍攝大堂的網上片段，控方描述片段中一個垃圾桶連蓋從月台被丟到樓梯，發出巨響。代表林卓廷的大律師黃錦娟指出，首次得悉控方立場轉為有「垃圾桶連蓋」被擲下月台，亦不知這與先前有男子拿着垃圾桶蓋有何關係。控方補充，片段純粹顯示有男子拿着垃圾桶蓋，和有重物從月台擲下，沒推論是誰擲下該垃圾桶。

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 林卓廷 暴動罪 721元朗黑夜 元朗站 反修例事件

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