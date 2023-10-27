7．21案 警長兩日前悉鄉委會「吹雞」 稱警有相應部署 勸林卓廷勿入元朗被掛線

現已退休 為廈村鄉村長

控方昨天播畢涉案片段（見另稿），傳召元朗警區警民關係組警長7520作供，他現已退休，現為元朗廈村鄉一村長。辯方昨於庭上展示一張網上圖片，顯示案發日廈村鄉有白衣人聚集，並問「你好熟啦，因為𠵱家你喺嗰度做村長」，警長答「係」。

警長供稱，案發晚約9時15分，陸續收到區議員及社區人士致電，稱元朗雞地有毆打事件，他立即上網了解，並通知上級。晚上10時22分，警長收到自稱林卓廷的來電說從區議員黃偉賢取得他的號碼，並謂元朗有人聚集及追打年輕人，詢問警方部署並要求警方處理，又說自己正前往元朗，「支援下啲年青人」。

感林「唔關事」 驚訝來元朗「監警」

警長勸喻對方「千祈唔好入嚟元朗」，雞地情况混亂，有人打鬥，「如果西鐵站有事發生，我哋需要時間跑過去保護你」，而對方來到元朗只會「火上加油」，對方回答「我唔使你哋保護呀」便掛線。警長隨後通知上級及致電黃偉賢，請他幫忙勸阻林卓廷，黃表示「無能為力」。

代表林卓廷的大律師黃錦娟盤問時指出，林曾要求警長派員打擊黑社會和保護巿民，從沒問有否足夠警力，亦不曾說「唔使你哋保護」，警長則稱若林到元朗，「警察保護唔到你㗎」。警長在庭上一概否認，但同意林表示要到元朗監察警方執法，希望警方驅散人群，又認為林「唔關元朗事」，對他來元朗感驚訝。

辯方續稱，警長在約7月19日已知道元朗鄉事委員會「吹緊大雞」召集人手，警長回答「同意，知道」，並在法官陳廣池詢問下，補充他從村民口中及網上資訊，「知道有啲人返嚟保衛家園」。警長另確認區議員黃偉賢曾致電談及此事，當時他回答警方有部署。

睹廚師遭鞭打照片震撼

辯方另呈多張網上圖片，包括一名廚師在雞地被白衣人圍毆的照片，警長憶述當時看到「背脊畀人鞭打」的照片「好震撼」，至於案發下午大旗嶺、南邊圍、廈村鄉等有白衣人聚集的照片，警長則稱沒看過。辯方之後問道，警長案發日收到信息知悉元朗情况，故他知道「吹大雞」正發生，警長同意。

「市民報警無理由唔成功」

辯方續問，至案發當晚9時許，黃偉賢曾致電警長，稱過百白衣人聚集鳳攸北街，警長在庭上確認此事，但稱不記得黃曾否反映巿民報警不果，認為「報警無理由唔成功」。另警長同意他知悉警方打算派便衣警，最終有否到場則不清楚。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

明報記者

（反修例風暴）

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