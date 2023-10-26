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【Emily】官員議員跟隊形 綠色look聽《施政》 200分鐘歷來最長 李家超間尺助宣讀

【明報專訊】特首李家超噚日朝11點喺立法會宣讀任內第二份《施政報告》，係首位坐低宣讀報告嘅特首，亦係歷次宣讀時間最長嘅一次，約200分鐘，其間部分人閉目養神或打呵欠。唔少官員同議員都配合今年綠色嘅主題，著上綠色衣物，立法會地下大堂亦首次設置咗一部大電視。

坐低宣讀施政報告首名特首

李家超開始宣讀後，Emily觀察到有議員同官員都喺枱底用手機，有議員同官員一度低頭閉目養神，好似實政圓桌田北辰、自由黨張宇人、政制及內地事務局長曾國衞等。特首全程坐低宣讀報告，報告上有一把尺，方便佢逐行文字讀出。

會議廳上嘅觀眾席有多名行政會議非官守成員捧場，包括任志剛、高永文、陳清霞、李國章同鄭慕智等，仲有幾名外國領事。Emily見到西班牙駐香港總領事阿基迪卡以及新加坡駐香港總領事王首毅都非常專注聽李家超宣讀，不過阿基迪卡大約1點就先行離開，王首毅就等到宣讀結束先隨同其他官員一齊離開。

會後唔少政黨都會見傳媒回應施政報告內容，經民聯陸瀚民（Benson）負責代表該黨就生育政策發言，已婚、無子女嘅佢被問到會否因為施政報告鼓勵生育措施而考慮生BB，Benson笑稱公務繁忙，但隨即被黨主席盧偉國話「唔可以用作藉口」。最後Benson回應會「積極考慮」。

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