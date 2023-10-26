洪宴王詩雅料今輪椅上庭

被告王詩雅（現年38歲）所涉4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，當中的虛假資料為2022年1月3日，她是由家出發前往洪為民生日宴。王於上周五開始自辯，昨日因傷入院而未能繼續餘下的證供。

控方關注忍痛上庭不公

辯方甫開庭表示，被告前日入院逾3小時後，就她傷口縫了9針後出院，因傷口未癒合而無法到庭，但料今日可以作供。控方關注，即使被告有意作供，但要是她在忍痛及服用止痛藥下作供，擔心會構成不公；辯方則重申，今日出庭是被告的意願。裁判官考慮被告意願及目前未有醫學意見證明被告不適作供，故暫安排被告今日續自辯。

辯方又稱，被告已指示可在她缺席下繼續審訊。由辯方傳召、案發時於衛生防護中心當值的註冊護士利嘉威，供稱去年1月9日，即張竹君等人與被告通話的兩天後，利致電被告以追問證明她行蹤的證據，其時被告才披露她在西環高樂花園將茶包交給一名男子後，對方問她會否到派對，被告答「無所謂，照去啦」，便與對方及他的友人同乘的士前往派對。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】