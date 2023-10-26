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撕基本法 驗出指模 衝立會鄒家成認暴動

【明報專訊】2019年7月1日藝人王宗堯等13人衝擊立法會大樓的暴動案早前開審，涉民主派初選案的鄒家成分案處理，鄒昨在區域法院承認一項暴動罪。案情指出，警方翌日在會議廳主席台上和附近地上所檢取的3本毁壞的《基本法》小冊子，檢驗出鄒家成的指模掌印，鄒當時至少與另一示威者參與撕毁小冊子。鄒就本案和初選案目前還押，將於2月1日與同案認罪被告求情，屆時受審被告聽取裁決。

案情指，當日下午1時許，在立法會綜合大樓及其附近發生暴動，示威者以鐵枝及槌打碎玻璃，及用鐵籠車、鐵枝等物品撞向近立法會大樓議員入口的幕牆。時任立法會議員梁耀忠、郭家麒、朱凱廸、張超雄、許智峯、尹兆堅及林卓廷等到場斡旋，梁耀忠及郭家麒曾勸阻示威者卻遭推開，兩人分別被推跌地上及在混亂中受傷。示威者其後推鐵欄並湧入立法會大樓圓鼓地下（俗稱煲底）。

傍晚，立法會秘書處先後向大樓內部及公眾發出「紅色警示」，要求所有人立即撤離立法會大樓。惟示威者向立法會大樓發動猛烈攻勢，毁壞立法會的公眾入口鐵閘，向在鐵閘後佈防的警員潑入刺激性液體等，令一名警長左臂紅腫。警方及保安撤離後，數百名示威者攻入大樓。

有人塗污區徽

至晚上約9時，示威者闖進立法會大樓及會議廳內，有人塗污主席台後的區徽，在主席台撕毁《基本法》小冊子，棄置於主席台上及地下；當時，鄒家成至少與另一名示威者有份撕毁。翌日凌晨防暴警察清場，示威者於警方推進至大樓外時已撤離。立法會多處被破壞，維修需約3600萬元。

初選案續保被套取指模

2021年2月10日，鄒家成就初選案到警署續保當日，就本案被警方拘捕及套取指模，他在警誡下保持緘默。法證在上述兩本英文和一本中文《基本法》小冊子驗出鄒的27個指模掌印，而在主席台的膠紙發現他兩個指模掌印。

【案件編號：DCCC 1124/22】

明報記者

（反修例風暴）

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相關字詞﹕區域法院 鄒家成 暴動罪 7月1日 衝擊立法會 反修例事件

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