活在灣區：渣打高淨值客 一地開戶享兩地服務 廣州大灣區中心聘千人 應付跨境理財服務

明報記者 龍彩霞

林遠棟表示：「隨着疫情後大灣區居民重新流動，今年來香港渣打分行的大灣區旅客數目持續增加。」大灣區跨境業務的需求愈來愈大，渣打十分着力發展區內多元化的資產配置及投資體驗。他憶述當跨境理財通於2021年推出時，首個戶口由他為內地客戶開設，由於首次對接香港與內地，戶口開立都需要幾個小時，由於過去兩年不斷改進，特別不少文件可以透過手機或線上服務提早準備，至現時只需用差不多30分鐘已可完成。他特別提到「南向通」基金策略豐富，渣打的投資平台包含不同基金公司產品，以豐富投資組合；當中包括多元資產基金及未來概念的基金，例如電動汽車、醫藥科技、智能城市及ESG等投資新主題。

未來或可內地申信用卡

毋須再顧慮匯率問題

林遠棟接受專訪時表示，渣打銀行早前在廣州設立大灣區中心，這個中心由構思至成立歷時近4年，該中心定位是將前線操作及科技的同事集中在一起，配合大灣區線上及科技發展，同時增加大灣區專隊人手及加強分行配套等，現時中心人數已達1000多，以滿足客戶對跨境理財服務日益增加的需求。面對香港人在假期北上活動，他表示為便利大灣區跨境客戶的理財需求，渣打香港和渣打中國已延長大圍分行及深圳福田卓越支行的營業時間，推行一星期7天營業，方便有需要的跨境客戶及旅客開立個人戶口及諮詢各項理財產品。

《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》（「前海金融30條」）在今年2月公布，當中允許前海合作區內符合條件的非銀行支付機構開展跨境支付業務。便利香港居民在前海合作區使用移動電子支付工具做人民幣支付，推動移動電子支付工具在前海合作區互通使用。在前海合作區穩步開展本幣外幣合一銀行結算帳戶體系試點。林遠棟表示，「前海金融30條」有可能便利港人未來在內地申請信用卡，客戶不用再考慮匯率問題。

為跨境客提供逾130隻理財通產品

林遠棟早前亦表示：「渣打早為發展大灣區業務做好部署，去年宣布將於未來3年為中國包括大灣區的業務，投放總值3億美元。同時在廣州完成建設渣打大灣區中心，及於香港銅鑼灣開設首間大灣區理財中心，提供一站式跨境銀行服務，並且為跨境理財通客戶提供超過130隻理財通的產品，其中包括多款渣打基金精選（Fund Select）基金產品及渣打獨家代銷產品。為配合大灣區客戶對優質銀行服務的需求，我們成立了精通跨境理財業務和區內客戶需要的大灣區專隊。未來我們計劃將本港大灣區專隊人手增加1倍，並於金鐘開設全新理財中心，為跨境客戶帶來嶄新的理財體驗。」

「北向通」投資者偏愛固定收益產品

林遠棟稱，自跨境理財通開展以來，客戶均踴躍查詢有關「南向通」和「北向通」的資料，參與人數、匯劃金額均在穩步增長。在產品佈局方面，渣打整合本地及全球財富管理資源，為大灣區居民帶來南北雙向逾百隻產品，挑選有潛力的板塊，其中不乏多款渣打Fund Select產品及渣打獨家代銷產品，滿足大灣區個人投資者投資海外熱門板塊的需求。從客戶偏好差異來看，渣打服務的「北向通」投資者更青睞固定收益類為代表的理財產品，「南向通」投資者則較多選擇存款和基金。鑑於大灣區有相當一批客戶已積累了一定的投資經驗，對資產配置可能較其他區域的客戶有更高、更多元化的需求。林遠棟稱，渣打會積極拓展跨境理財通的產品。

「南向通」投資者多選存款基金

在跨境服務方面，渣打設有精通跨境及客戶需要的大灣區專隊，提供一系列跨境理財及國際銀行配套服務。此外，對於不便親自前往兩地處理銀行帳戶的客戶，如有需要遠程重啟銀行帳戶或更新證件資料，渣打可提供跨境見證服務並協助客戶遞交所需文件。林遠棟表示：「大灣區業務是渣打集團的戰略重點，我們的渣打大灣區中心已落成，目前業務、運營和創新等多個團隊已入駐，致力為大灣區、乃至亞洲和其他地區的個人和企業客戶提供創新優質的一站式國際銀行服務。相信隨着區內通關逐漸恢復正常，大灣區金融的互聯互通將進一步提升，跨境理財通南北向的業務量也會有更大規模的增長。」

[活在灣區]