【Emily】吸引入職 九巴車廠將設託兒服務 已搵地方 同政府傾緊地契法例

Emily收到風，九巴其實已經研究咗提供託兒服務成兩年咁耐，咁啱今次施政報告鼓勵生育，九巴呢方面工作亦都「有進展」，已經喺車廠內物色到適合提供託兒服務嘅地方，近日同緊政府部門傾緊地契條款同法例要求等，希望盡快成事。

至於要唔要收費、有幾多名額等，消息人士話仲未有具體細節，但政策尤其希望可以吸引到更多半職車長，因為半職車長每日只需揸6個鐘車，如果九巴可以幫手照顧放咗學嘅小朋友幾個鐘，其實家長都可以考慮抽時間嘗試呢份工。

城巴：3月已增產假侍產假薪金

另一間專營巴士公司又會唔會有咩新招響應鼓勵生育政策呢？城巴噚日回覆Emily時就重申，今年3月起已經將女性同男性員工嘅產假同侍產假，由法定嘅五分之四薪金提升至全薪，而女員工嘅產假日數一向有成24個星期，多過法定嘅14星期，話一早已經「領先業界」。