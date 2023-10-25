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港聞二

【Emily】吸引入職 九巴車廠將設託兒服務 已搵地方 同政府傾緊地契法例

【明報專訊】特首李家超今日發表新一份《施政報告》，有消息話會提出多項鼓勵生育措施，具體政策未出台，有機構已經話會響應。九巴噚日同Emily講，為咗吸引同挽留人才，近日積極研究緊喺車廠入面設立託兒服務，希望為員工提供友善生育環境，目前同緊有關當局商討跟進工作。唔知以後喺車廠長大嘅小朋友，大個會唔會變巴士迷呢？

Emily收到風，九巴其實已經研究咗提供託兒服務成兩年咁耐，咁啱今次施政報告鼓勵生育，九巴呢方面工作亦都「有進展」，已經喺車廠內物色到適合提供託兒服務嘅地方，近日同緊政府部門傾緊地契條款同法例要求等，希望盡快成事。

至於要唔要收費、有幾多名額等，消息人士話仲未有具體細節，但政策尤其希望可以吸引到更多半職車長，因為半職車長每日只需揸6個鐘車，如果九巴可以幫手照顧放咗學嘅小朋友幾個鐘，其實家長都可以考慮抽時間嘗試呢份工。

城巴：3月已增產假侍產假薪金

另一間專營巴士公司又會唔會有咩新招響應鼓勵生育政策呢？城巴噚日回覆Emily時就重申，今年3月起已經將女性同男性員工嘅產假同侍產假，由法定嘅五分之四薪金提升至全薪，而女員工嘅產假日數一向有成24個星期，多過法定嘅14星期，話一早已經「領先業界」。

相關字詞﹕產假 九巴車廠 託兒服務 鼓勵生育 城巴 九巴

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