港航突改回程航班 在日客「被早走」指欠交代

港航回覆本報查詢稱，根據一般程序，會為受航班調動影響的乘客提供保護方案，盡量安排最快可出發航班讓乘客繼續行程，並以短訊及電郵通知，乘客可透過客戶服務部更改航班，公司亦豁免因此產生的改期費用；至於上述個案航班為何遭臨時改動，港航未有回應。

有人去程前一天收短訊更改

回程前一天再被改即晚飛

本報接獲市民蘇先生反映，他一行兩人本月18日前往大阪旅遊，原定昨早9時15分（日本時間，下同）乘搭港航回港，但他於本月17日、即啟程前一日突接獲港航短訊通知，回程航班將改為昨午5時40分，但前日（23日）下午2時，即臨飛前一日又收到通知，航班改為前日晚上8時回港，即較原先航班早一日回港，當中無交代更改航班原因。

蘇批評，他一早已安排行程及住宿，惟港航突然更改航班兩次，並需提早一日回港，完全「大失預算」。他其後拜託親友致電港航客服，最終將航班時間改為今晚8時35分回港，變相額外負擔多一日住宿，且不受保險保障。他續指，因應最新調動，原定今日的工作安排亦需取消，損失約四位數收入。對於港航並沒交代更改航班理由及賠償，他大感無奈，期望作出相應補償。

另有市民謝先生向本報反映，原定昨早9時15分乘港航從大阪回港，同樣於本月17日接獲港航短訊通知，其回程航班改為前日早上9時15分，最終他被迫提早一天回港，港航亦無交代原因。港航回覆本報稱，就航班調動對客戶帶來不便致歉，歡迎客戶透過不同渠道查詢最新航班資料。