明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港航突改回程航班 在日客「被早走」指欠交代

【明報專訊】香港航空本月有日本回港的航班出現臨時調動，有乘客原定昨早（24日）乘港航從日本回港，但離港出發前一日，突接獲港航短訊通知，其回程航班時間更改。本報記者其後翻查港航社交平台網站，發現有多名用戶留言，指於航班啟程前約一周突接獲通知，航班時間遭更改，即使多次致電客服亦難以撥通。

港航回覆本報查詢稱，根據一般程序，會為受航班調動影響的乘客提供保護方案，盡量安排最快可出發航班讓乘客繼續行程，並以短訊及電郵通知，乘客可透過客戶服務部更改航班，公司亦豁免因此產生的改期費用；至於上述個案航班為何遭臨時改動，港航未有回應。

有人去程前一天收短訊更改

回程前一天再被改即晚飛

本報接獲市民蘇先生反映，他一行兩人本月18日前往大阪旅遊，原定昨早9時15分（日本時間，下同）乘搭港航回港，但他於本月17日、即啟程前一日突接獲港航短訊通知，回程航班將改為昨午5時40分，但前日（23日）下午2時，即臨飛前一日又收到通知，航班改為前日晚上8時回港，即較原先航班早一日回港，當中無交代更改航班原因。

蘇批評，他一早已安排行程及住宿，惟港航突然更改航班兩次，並需提早一日回港，完全「大失預算」。他其後拜託親友致電港航客服，最終將航班時間改為今晚8時35分回港，變相額外負擔多一日住宿，且不受保險保障。他續指，因應最新調動，原定今日的工作安排亦需取消，損失約四位數收入。對於港航並沒交代更改航班理由及賠償，他大感無奈，期望作出相應補償。

另有市民謝先生向本報反映，原定昨早9時15分乘港航從大阪回港，同樣於本月17日接獲港航短訊通知，其回程航班改為前日早上9時15分，最終他被迫提早一天回港，港航亦無交代原因。港航回覆本報稱，就航班調動對客戶帶來不便致歉，歡迎客戶透過不同渠道查詢最新航班資料。

相關字詞﹕日本 香港航空

上 / 下一篇新聞

塌天秤遺孀癌逝 兩孤雛託家翁 工權會：許太積極做義工 只想剩低日子過得有意義
塌天秤遺孀癌逝 兩孤雛託家翁 工權會：許太積極做義工 只想剩低日子過得有意義
安達臣精進地盤斷木板 工人墮窿重傷
安達臣精進地盤斷木板 工人墮窿重傷
7影片涉《榮光》《香港人》內容 Google未按警要求移除
7影片涉《榮光》《香港人》內容 Google未按警要求移除
攜左輪抵港被控禁離境 美國州參議員：無心之失
攜左輪抵港被控禁離境 美國州參議員：無心之失
七旬小巴司機疑收掣不及 推紙皮婆婆捱撞危殆
七旬小巴司機疑收掣不及 推紙皮婆婆捱撞危殆
官方任意刪社媒 申訴專員主動查 將審視網上資料管理 議員促訂《檔案法》
官方任意刪社媒 申訴專員主動查 將審視網上資料管理 議員促訂《檔案法》
前官員專頁管理欠準則 江玉歡促留紀錄顯問責精神
前官員專頁管理欠準則 江玉歡促留紀錄顯問責精神
同性伴侶享遺產繼承權 律政司上訴駁回 官指終院已推翻異性婚姻特權論 現制予同志沉重負擔
同性伴侶享遺產繼承權 律政司上訴駁回 官指終院已推翻異性婚姻特權論 現制予同志沉重負擔
事主冀尊重判決 團體促訂替代框架
事主冀尊重判決 團體促訂替代框架
任同運會主禮嘉賓 葉劉：反歧視非宣揚同婚
任同運會主禮嘉賓 葉劉：反歧視非宣揚同婚
二胡伯無牌奏樂囚30日 官:《榮光》煽獨 斥軟對抗挑矛盾 指應慶幸未控重罪
二胡伯無牌奏樂囚30日 官:《榮光》煽獨 斥軟對抗挑矛盾 指應慶幸未控重罪
被告准保釋：相信香港法律
被告准保釋：相信香港法律
林卓廷案 控方指暴動集中大堂 白衣車廂打人非「指控範圍」
林卓廷案 控方指暴動集中大堂 白衣車廂打人非「指控範圍」
王詩雅法院外跌傷稱避傳媒拍照 洪宴案休庭
王詩雅法院外跌傷稱避傳媒拍照 洪宴案休庭
灣仔暫「5爭2」 前亞視公關黃守東與宋芝齡穆家駿同區 李：未獲提名者要研究自己
灣仔暫「5爭2」 前亞視公關黃守東與宋芝齡穆家駿同區 李：未獲提名者要研究自己
圖獲就業證明外遊 離職幼師認賄校長
圖獲就業證明外遊 離職幼師認賄校長
美食嘉年華周六啟 復准堂食、加時、開夜
美食嘉年華周六啟 復准堂食、加時、開夜
八大減塑 可重用餐盒下周一嘟即借
八大減塑 可重用餐盒下周一嘟即借
野豬闖動植物公園 遭圍捕3小時「人道毁滅」
野豬闖動植物公園 遭圍捕3小時「人道毁滅」
男子遭10漢上門刀棒襲擊 反黑調查
男子遭10漢上門刀棒襲擊 反黑調查
灣區熱搜：酒店貴 民宿亂 「野生版Airbnb」穗成風 「住我家」欠法律保障 屋主租客各有風險
灣區熱搜：酒店貴 民宿亂 「野生版Airbnb」穗成風 「住我家」欠法律保障 屋主租客各有風險
灣區熱搜：民宿毁約加價轉租頻現 有平台為擴充疏忽監管
灣區熱搜：民宿毁約加價轉租頻現 有平台為擴充疏忽監管
【Emily】吸引入職 九巴車廠將設託兒服務 已搵地方 同政府傾緊地契法例
【Emily】吸引入職 九巴車廠將設託兒服務 已搵地方 同政府傾緊地契法例
【Emily】故宮館X本地藝術家 多媒體演繹園林美學
【Emily】故宮館X本地藝術家 多媒體演繹園林美學
【Emily】恆大搞家長日 盼支援新生學習適應
【Emily】恆大搞家長日 盼支援新生學習適應
【Emily】避風塘缺泊位 謝偉俊鬧官員唔面對
【Emily】避風塘缺泊位 謝偉俊鬧官員唔面對
【Emily】全球酒店50強 瑰麗奕居入前五
【Emily】全球酒店50強 瑰麗奕居入前五
【Emily】襯施政報告封面 政總索帶紅變綠
【Emily】襯施政報告封面 政總索帶紅變綠