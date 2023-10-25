八大減塑 可重用餐盒下周一嘟即借

【明報專訊】立法會上周通過管制即棄塑膠產品條例草案，明年4月22日起禁止銷售和向外賣顧客提供發泡塑膠餐具及飲管等即棄膠餐具。本地8間資助大學亦推廣「走塑」，獲賽馬會資助210萬元，上月起試行於校內餐廳設人工智能（AI）可重用餐盒借用系統，學生用八達通繳付20元按金便可借用餐盒，用後毋須清洗即可歸還，再領回按金。該計劃下周二正式啟動，而試驗階段截至本月中旬則有合共逾1200個餐盒投入服務，借出超過2600次。城大協理副校長（資源規劃）、可持續發展委員會副主席王建邦稱，冀透過設置借餐盒系統，推動可持續發展。
用後毋須洗 歸還無時限
今次計劃由香港可持續校園聯盟推動，城大為今年聯盟主席。王建邦介紹，餐盒借用系統包括借出機及回收機，是亞太地區首個於高等院校推行的同類系統。每部機可提供120個可重用餐盒，24小時運作，設有內置鏡頭及AI辨識程式，可辨識所歸還的餐盒。用家使用餐盒後毋須清洗，倒掉廚餘便可歸還至回收機，以八達通領回按金，餐盒則由洗碗公司清洗，消毒後放回機器，每日下午會檢查可借出餐盒數量，及時補充。
被問到有何誘因驅使師生使用，王建邦稱香港是消費最多即棄塑膠的地區之一，塑膠污染是重要議題，減廢亦成大趨勢，付諸行動減少塑膠是大學師生的社會責任。他續稱，系統最大「賣點」是不用洗餐盒，且不設歸還時限，相信可吸引不少人。
城大機械工程學院博士後王同學平時多在餐廳堂食，昨日首次使用該系統，認為方便亦環保，而且使用餐盒堂食亦可減1元餐具費，未來即使堂食亦會借用餐盒。她續稱，使用餐盒可與餐廳職員更好地溝通飯菜分量，減少浪費。
學生歡迎 有憂容量不足
城大文學碩士生陳同學平時多選擇外賣，有意嘗試借用餐盒，但指有朋友平時食飯「加底」，不知容量是否足夠。陳笑言系統最吸引是「唔使洗」，可外賣在課室用餐後再歸還。