八大減塑 可重用餐盒下周一嘟即借

用後毋須洗 歸還無時限

今次計劃由香港可持續校園聯盟推動，城大為今年聯盟主席。王建邦介紹，餐盒借用系統包括借出機及回收機，是亞太地區首個於高等院校推行的同類系統。每部機可提供120個可重用餐盒，24小時運作，設有內置鏡頭及AI辨識程式，可辨識所歸還的餐盒。用家使用餐盒後毋須清洗，倒掉廚餘便可歸還至回收機，以八達通領回按金，餐盒則由洗碗公司清洗，消毒後放回機器，每日下午會檢查可借出餐盒數量，及時補充。

被問到有何誘因驅使師生使用，王建邦稱香港是消費最多即棄塑膠的地區之一，塑膠污染是重要議題，減廢亦成大趨勢，付諸行動減少塑膠是大學師生的社會責任。他續稱，系統最大「賣點」是不用洗餐盒，且不設歸還時限，相信可吸引不少人。

城大機械工程學院博士後王同學平時多在餐廳堂食，昨日首次使用該系統，認為方便亦環保，而且使用餐盒堂食亦可減1元餐具費，未來即使堂食亦會借用餐盒。她續稱，使用餐盒可與餐廳職員更好地溝通飯菜分量，減少浪費。

學生歡迎 有憂容量不足

城大文學碩士生陳同學平時多選擇外賣，有意嘗試借用餐盒，但指有朋友平時食飯「加底」，不知容量是否足夠。陳笑言系統最吸引是「唔使洗」，可外賣在課室用餐後再歸還。