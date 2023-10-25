美食嘉年華周六啟 復准堂食、加時、開夜

派免費雪糕 辦萬聖節巡遊

今屆美食嘉年華設有「健康養生區」、「休閒食品區」、「餐飲用具區」和「為食Guide」共4個主題區，售賣參茸海味、家電、廚房用具和保健產品等。其中市民可在「為食Guide」即場購買享用烤肉串、泰國船河和台灣胡椒餅等過百款食品和街頭小吃；該區另有低至三五折的「超值為食套餐」供應，以50元、70元和100元發售。大會另於每天下午1時、3時和5時，3個時段各派發100份雪糕；晚上7時後「快閃」派500份，即每日派發800份免費雪糕。

主辦方廠商會為響應政府刺激夜經濟，每天從中午11時開放至晚上9時，較以往延長開放1小時，晚上7時後免費入場。廠商會副會長施榮恆稱考慮到參展商人手和交通等因素後決定延長開放，如反應熱烈，或會在展商配合下再延長。他預計今屆有20萬市民入場。

另外，11月3至5日於會展舉行的「香港國際美酒展」，業界人士和買家可在首兩天入場參觀採購，最後一天則開放讓市民憑票入場。今屆美酒展有逾500間來自17個國家或地區的參展商，公眾日當天會舉辦試酒會和品酒大師班等，市民可預先在活動網站登記參與活動。