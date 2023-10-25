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港聞

港聞二

圖獲就業證明外遊 離職幼師認賄校長

【明報專訊】一名幼稚園前教師涉賄賂校長，離職後圖獲校方發出虛假就業證明以申請海外旅遊簽證，昨在西九龍裁判法院承認一項向代理人提供利益罪。辯方求情稱被告丈夫當時打算帶她和女兒外遊，但申請當地旅遊簽證需就業證明，被告不想毁掉旅程而犯案。裁判官指被告行為愚蠢，但案件不涉金錢得益，決定先為她索取社會服務令報告，押後判刑至11月14日。

官同意被告有悔意

先索社服報告未排除判囚

被告Prabhjot-Kaur（27歲）承認於2023年2月22至24日期間，向Sunshine House International Pre-School（Tung Chung）的代理人譚天麗提供一筆沒有指明金額的賄款。案情顯示，被告曾獲該校聘請，去年6月離職，案發時無業；她因申請簽證到海外旅遊被拒，遂向譚發出多個電話短訊，圖令對方發虛假聘用信，校長拒絕，校方其後通報廉署。

擬三口遊澳 犯案免「毁掉旅程」

辯方求情稱被告於印度長大，大學時主修科學和教育，並以一級榮譽的優異成績畢業；被告婚後與丈夫定居香港，雖然她的心願是來港後仍能圓教師夢，但因要優先照顧1歲大的女兒而放棄。

辯方續指，被告丈夫案發前打算帶妻兒到澳洲旅遊，被告因未獲批簽證感到十分擔憂，不想毁掉旅程而犯案，她深感後悔，重犯風險低。

裁判官溫紹明指控罪性質嚴重，一般會判監，但被告認罪有悔意、背景良好且是年幼孩童之母，現階段不會排除社會服務令此選項，但監禁仍是考慮之列。

【案件編號：WKCC 3582/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 校長 幼稚園教師 向公職人員提供利益 廉政公署

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