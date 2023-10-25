灣仔暫「5爭2」 前亞視公關黃守東與宋芝齡穆家駿同區 李：未獲提名者要研究自己

至於三會間選的地區委員會界別，截至昨日尚有3區未出現差額選舉，包括中西區、觀塘及南區，其中南區昨日首次接獲報名參選，其餘區域參選人均多於議席數目。直選方面再多3選區出現「5爭2」，大埔南及大埔北分別出現「5爭2」及「6爭2」（見表）。

黃守東昨日代表新民黨報名參選灣仔區直選，新民黨主席葉劉淑儀、常務副主席黎棟國及同黨立法會議員何敬康到場支持，多名前亞視高層及藝人亦有站台，包括前亞視執行董事葉家寶及盛品儒、藝人宮雪花等。黃守東表示，望可秉承他身為公關的職業專長，為街坊服務。他未有回應該區參選人如自由黨成員、無綫藝人宋芝齡會否令其邊緣化。

黃獲前亞視高層站台

穆：擬加強中史教育

民建聯一批年輕參選人昨日見傳媒，出選灣仔的穆家駿表示，選區擴大後選民及服務難度提升，但同時服務可更全面。他期望在區議會支持下加強中國歷史教育，尤其是以往較少觸及的英殖歷史，讓香港年輕人「堂堂正正做中國人」。至於被問到李家超指未獲提名者或需研究自身問題時，身兼灣仔西分區委員的他稱，多在地區服務便會認識三會成員，他亦有給予獨立參選人提名。

李：民青局已助逾300提名轉介

李家超昨日出席行政會議前見傳媒，稱民青局已協助逾300宗提名轉介，有知名度不高的政治素人亦取得提名，並指提名非唾手可得，提名人有責任審視參選人是否符合愛國愛港、擁護《基本法》，及效忠香港特區等要求，如未符以上條件，「就要研究自己點解出現問題」。

實政圓桌立法會議員田北辰有5名黨友出選區選，4人暫未取得三會提名。田認為李家超昨日說法並非指他及黨友，因他們都屬建制派。不過田反問 為何愛國愛港的建制派也取不到提名，認為不少三會成員屬大黨派，質疑他們不想有競爭而拒絕提名他人。

田北辰質疑大黨拒提名他人減競爭

曾表示田北辰可向其索取提名的新民黨主席葉劉淑儀昨說已收到田轉交的參選人資料，會召開黨團會議研究，並審視有否足夠三會提名票可提名。

提名名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

明報記者

（區議會選舉）