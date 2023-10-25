事主冀尊重判決 團體促訂替代框架

是次遺產繼承權的司法覆核，源於吳翰林（Edgar）擔心離世後，其持有的居屋單位不能轉至丈夫李亦豪（Henry）名下。事隔至今近5年，Edgar已離開人世。接手處理訴訟的Henry透過律師行表示，更重要的是為亡夫重拾人與人之間應有的尊重，冀政府尊重法庭判決。

上訴庭昨花了不少篇幅引用同性伴侶受養人QT申簽證案及梁鎮罡公務員配偶福利案的終院裁決。判辭指律政司一方曾稱，假設社會就同性婚姻達成共識，政府就會審視婚姻制度牽連的各種事項。法官張澤祐引述梁案判辭，指以共識為解釋方法本身就有問題（inherently problematic），因法庭職責是裁定人權議題，特別是少數人的權利，「如何以多數人的意願決定法院裁決呢？」

政府：同性婚姻需社會共識

官：小眾權利何以多數人定？

上訴庭判辭提到同性婚姻，終院上月已裁定《香港人權法案》和《基本法》保障的婚姻自由僅限異性婚姻，惟同時要求政府確立替代框架承認同性伴侶關係，由裁決日起暫緩兩年生效。本報早前報道，政府擬向法庭保留日後可申請延長兩年期限的權利。