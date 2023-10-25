同性伴侶享遺產繼承權 律政司上訴駁回 官指終院已推翻異性婚姻特權論 現制予同志沉重負擔

政府：研究判辭考慮跟進否

司法覆核申請人為已離世的吳翰林（Edgar），以及代為訴訟的丈夫李亦豪（Henry）。Henry透過律師樓表示，政府「一而再、再而三」否定兩人的婚姻關係，如同在傷口灑鹽，冀政府尊重判決（見另稿）。政府發言人回覆表示會研究判辭，考慮需否跟進，現階段不會評論。

本案關鍵為《無遺囑者遺產條例》和《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》列明的「有效婚姻」只涵蓋異性伴侶，不包括同性伴侶，意味一旦同性伴侶未立遺囑下逝世，另一半將無法繼承財產。時任原訟庭法官周家明裁定申請人勝訴後，律政司不服裁決上訴。上訴庭法官張澤祐、袁家寧及區慶祥昨一致駁回上訴。

律政司先指出《基本法》賦予異性伴侶特殊地位，本港遺產繼承制度以異性伴侶有責任終身彼此照顧為前提。惟法官區慶祥表示，法例的「有效婚姻」包括以外國法律締結的婚姻，從遺產分發贍養費的對象亦包括死者父母和兄弟姊妹，並非植根於異性婚姻關係。

律政司指出，維持異性伴侶享有遺產繼承權，有助保障傳統婚姻地位，鼓勵異性戀者結婚及組織家庭，「好比吸引人加入私人俱樂部成為會員，可享特殊福利和權利」。區官不接納說法，引述終院在受養人簽證「QT案」判辭，指政府以沒有在本港結婚為由，來說明異性和同性伴侶的待遇差異，屬於循環論證（自圓其說）；終院早已駁回傳統婚姻可享特殊「核心權利」的主張，因此本案原審裁決無誤。

官指無關維持行政效率

律政司亦提出，遺產法例下的婚姻僅限異性伴侶，可確保和其他法例的定義一致；即使法例包涵「一夫多妻」的舊式婚姻，僅旨在顧及中國法律和習俗，最終只有一夫一妻制獲本港認可。區官批評此說法不着邊際，指律政司無法證明遺產法例排除同性伴侶，和維持行政效率之間有合理關連。

另一法官張澤祐指出，即使本案申請人曾訂立遺囑，亦可能被裁定無效，導致另一半無法受惠於遺產條例以繼承物業等，他認為遺產法例因性傾向而構成的差別待遇顯而易見，故駁回律政司上訴。

【案件編號：CACV558/20】