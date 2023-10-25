前官員專頁管理欠準則 江玉歡促留紀錄顯問責精神

林鄭刪專頁 黃錦星聶德權留

上屆政府任期去年6月底結束，時任特首林鄭月娥分別在facebook及Instagram發文稱，兩個平台的專頁運作了5年，分別累積了600則及500則帖文，惟「天下無不散之筵席」，帳號隨任期結束停用。現時兩個帳戶已關閉，發過的帖文內容已不能搜尋。

至於前公務員事務局長聶德權、前環境局長黃錦星、前食衛局長陳肇始的facebook專頁，分別於2017年8月、2018年8月及2018年1月開設，在任時發出的帖文至今仍保留。

朱福強表示，根據政府檔案管理的強制指引，公職人員刪除檔案須先得到檔案處長同意才可銷毁，他關注相關指引是否有確切執行。

江玉歡認為以特首名義開設的專頁應保留，「很多時我們要事後去看某人（當時的）言論會否有利益衝突，是問責精神之一」，認為官員身分的言行紀錄，不應隨意刪除。她指前官員的社交平台專頁有刪有留，或反映沒統一準則，促政府檢視，包括擬定準則，規定內容保留多久、在什麼情况下可刪。