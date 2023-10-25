前官員專頁管理欠準則 江玉歡促留紀錄顯問責精神

【明報專訊】申訴專員公署將對政府網站及社交媒體帳戶的檔案管理展開主動調查。翻查資料，上屆政府不少官員均曾以公職身分開設社交平台專頁，前特首林鄭月娥的facebook專頁現已關閉，部分前官員包括黃錦星、聶德權及陳肇始則仍保留，公眾可閱覽其在任時所發帖文。前政府檔案處長朱福強及選委會界別立法會議員江玉歡均認為，前官員刪除在任時的社交專頁，做法不理想，江認為保留公職身分所作的言論紀錄，是體現問責精神。
林鄭刪專頁 黃錦星聶德權留
上屆政府任期去年6月底結束，時任特首林鄭月娥分別在facebook及Instagram發文稱，兩個平台的專頁運作了5年，分別累積了600則及500則帖文，惟「天下無不散之筵席」，帳號隨任期結束停用。現時兩個帳戶已關閉，發過的帖文內容已不能搜尋。
至於前公務員事務局長聶德權、前環境局長黃錦星、前食衛局長陳肇始的facebook專頁，分別於2017年8月、2018年8月及2018年1月開設，在任時發出的帖文至今仍保留。
朱福強表示，根據政府檔案管理的強制指引，公職人員刪除檔案須先得到檔案處長同意才可銷毁，他關注相關指引是否有確切執行。
江玉歡認為以特首名義開設的專頁應保留，「很多時我們要事後去看某人（當時的）言論會否有利益衝突，是問責精神之一」，認為官員身分的言行紀錄，不應隨意刪除。她指前官員的社交平台專頁有刪有留，或反映沒統一準則，促政府檢視，包括擬定準則，規定內容保留多久、在什麼情况下可刪。