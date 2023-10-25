官方任意刪社媒 申訴專員主動查 將審視網上資料管理 議員促訂《檔案法》

指網上內容可作投訴理據

申訴專員公署昨發稿引述政府現行檔案管理政策，稱決策局或部門在處理公事過程中開立或接收的檔案，不論形態或載體，都應妥為管理，現行規定同時適用於政府網站及社交媒體帳戶。公署展開主動調查，將審研政府網站及社交媒體帳戶的檔案管理，包括現時實際執行情况、檔案處指引、支援是否足夠及有效等；另會研究其他地區執行情况。

公署指「香港政府一站通」網站現有逾80個決策局或部門的主網站連結，另約七成決策局或部門開立社交媒體帳戶；初步查訊發現政府檔案處分別於2018及2022年實施兩次網站存檔試驗計劃，並於2021年就社交媒體存檔展開初步研究，有關工作尚在起步階段。

網上帖文具保留價值否，立法會議員江玉歡認為，政府資料均涉公眾利益，認為所有公營機構處理包括社交媒體的檔案時，須有準則依據。朱福強稱，社交媒體帖文記錄官員與市民溝通情况，值得永久保留，現時很多國家對政府網站及社媒內容如何保存均無定論，有國家在鑑定後選有價值的保留。

朱福強：記錄官民溝通具價值

香港地方志辦公室編審員會召集人、立法會議員劉智鵬稱，考證史料不會只着眼「下游」政策宣傳網上帖文，而不看「上游」官方文件，難一概而論社交媒體言論是否具保留價值。

法律改革委員會2018年曾發布《檔案法》諮詢文件，認為有理據支持立法，無疾而終。江玉歡認為有需要重提立法，就哪些檔案須備份、保留多久等擬定準則，一併處理引伸的資訊安全問題。劉智鵬亦稱有檔案法總比沒有好，指現時指引欠約束力。