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7影片涉《榮光》《香港人》內容 Google未按警要求移除

【明報專訊】Google近日更新《資訊公開報告》，指今年上半年共接獲72個由特區政府提出移除內容的要求，為2011年有紀錄以來最多。當中涉及164項資料，有7項與國家安全有關。其中警方要求移除社運歌曲《願榮光歸香港》及社運人士紀錄片《香港人》相關的YouTube影片，稱涉及侮辱國歌或具煽動性，Google最終並無移除。

政府半年72要求 有紀錄最多

報告指出，今年1至6月共收到72個由特區政府提出移除內容的要求，其中42個由警方提出。當中涉及164項資料，101項由警方要求。要求移除原因主要與私隱及安全、欺詐、冒用他人身分有關，另有7項與國家安全有關。164個項目中，Google配合移除82項；41項找不到內容或已經被移除；19項被界定為資訊不足；22項未有採取行動。

其中兩個要求分別於3及4月提出，警方指兩段YouTube影片內含《願榮光歸香港》，被人誤當國歌在運動賽事播放，認為屬蓄意侮辱國歌，要求移除。另外，警方指5段YouTube影片收錄在囚社運人士紀錄片《香港人》的內容具煽動性，違反《刑事罪行條例》，並指法院仍在審理相關案件，影片或構成藐視法庭，要求移除。最終Google並未移除7段影片。

另外，警方今年5月要求Google從雲端硬碟移除一個網址，該網址連往的表單內容涉鼓勵參與者提供自己唱《願榮光歸香港》的影片，用於製作合輯影片，認為與提倡推翻政府的活動有關，違反《港區國安法》第22和第23條。最終Google並未移除。

涉冒政治人物行騙 4網址移除

至於4個Google協作平台網址，警方指涉嫌在贈獎活動中冒用政治人物身分，試圖騙取使用者的財務憑證。Google查證後認為違反協作平台政策，已經移除相關內容。

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