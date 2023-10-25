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塌天秤遺孀癌逝 兩孤雛託家翁 工權會：許太積極做義工 只想剩低日子過得有意義

【明報專訊】去年9月安達臣道房協地盤塌天秤事故釀成3死6傷，許家失去任職電工的家庭支柱許文明，患末期乳癌遺孀許太「阿惠」削髮抗癌一年，上周不敵病魔離世。年屆七旬的許文明父親接手照顧5歲及8歲孫女，自言「辛苦梗係辛苦」，會以積蓄應付開支。許太過往一年不時為工權會做義工，該會總幹事蕭倩文形容許太在抗癌路上樂觀正面，「唔怕面對死亡，只想喺剩低日子過得有意義」。

明報記者 杜沛妍 梁敏琪

本報記者昨日到訪許太住所，家翁許先生確認許太死訊，說她本月初陷入昏迷，延至上周三（18日）晚安祥離世，預計下月出殯，將由東華三院協助。他稱兩名孫女曾在醫院痛哭，但兩人乖巧懂事，相信已接受母親死訊，「傷心都冇用，都要靠自己」。

家翁：尚需供樓 靠積蓄應付開支

現年72歲的許先生過往任職保安，現已退休，將接手照顧兩名孫女，不過他稱一家所住單位月供萬多元，供款年期尚有約六七年。被問及會否感到吃力，他指「辛苦梗係辛苦，我老婆走咗，得番我帶埋佢兩個（孫女）」、「唔供咪畀政府收咗，咁咪要瞓街邊」。他說打算靠積蓄應付開支，一家有社工跟進，會陪兩名孫女遊玩及檢查功課，另有家傭協助。社署稱，署方綜合家庭服務中心社工一直密切跟進有關個案，會繼續按其需要提供協助。

憶談湊仔經 蕭倩文：反獲許太啟發

工權會總幹事蕭倩文表示，許太生前積極做義工，包括為工權會賣旗、為舞台劇演員化妝，她原有意邀請寫得一手好書法的許太題字設計宣傳品，惜未來得及，許太病情已轉差。同為人母，蕭說兩人有時會談「湊仔經」，自己苦惱小孩「百厭」時，反獲許太啟發要「睇開啲」，要順應子女的天性照顧。蕭形容許太似已看透人生，不怕面對死亡，只希望日子過得有意義，也爭取時間與女兒相處。

死因庭上周五就塌天秤意外舉行第二次閉門研訊前檢討，許家未派員出席。蕭稱死因聆訊尚未展開，疏忽賠償亦需時處理，可改由其他直屬親屬代表申請，相信許太死訊不會太影響追討。捐款方面，蕭倩文稱家屬暫想用自己能力解決，將來如有需要再找社會幫忙。

安達臣道房協地盤去年9月7日發生塌天秤事故，死者包括41歲許文明，遺孀許太在事發前一周確認癌症擴散，事故後獨力抗癌，獲市民捐款支持。許太及後主動停收捐款，說不希望資源集中在自己一家，冀有心人轉助他人，又婉拒民青局長麥美娟協助提早取得調查結果，指調查結果是對社會的交代。去年有份探訪許太的工聯會立法會議員吳秋北稱對其死訊感愕然，會了解可否提供協助。

今年9月、事發一周年之際，許太接受本報訪問，形容政府檢控「精進建築」對他們一家「於事無補」，但期望警惕社會，免事件重演。許太當時說希望過好每一天，感激社會支援助她走出陰霾，包括在中秋前夕收到裝有月餅券的匿名信，「很多事情我無法親眼看見，但很多人一直在幫助我」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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