灣區熱搜：民宿毁約加價轉租頻現 有平台為擴充疏忽監管

今年五一假期有不少網民投訴，原本提前幾個月訂好民宿房間，在臨近出發前民宿老闆卻反口拒租，更有不同網民展示民宿老闆拒租的古怪理由，例如吸毒被查封、發生兇殺案，甚至有老闆聲稱自己精神病發，至於突然裝修、破產等理由更是司空見慣。情况之嚴重，就連今年5月中旬中國消費者協會發布的《「五一」消費維權輿情分析報告》，也特別點名民宿毁約現象。

網民亦發現民宿老闆臨時反口的實際原因是旅遊熾熱，房間非常搶手，就以各種理由拒租給以較低價預約的客人，再加倍價錢轉租給其他人。更令客人難以接受的，是民宿平台對這些亂象視若無睹，包括長時間都不處理被投訴的民宿、推卸責任或不將之下架等。

Airbnb去年撤內地 現有平台良莠不齊

民宿亂象下，內地消費者開始懷念起Airbnb（愛彼迎）。去年5月，Airbnb宣布退出內地市場，其房源被木鳥民宿、途家民宿、小豬民宿、智行旅行、攜程、美團等內地民宿平台瓜分。有民宿老闆指出，Airbnb用戶雖屬小眾，但主要是大學生、白領、精英階層等群體，只要做好服務保障，不會貨不對辦，屋主租客雙方體驗都會比較愉快，甚至可以成為朋友。至於現有的民宿平台，途家、攜程、美團等「有品牌的」還會為商家和用戶提供一定的保障政策，但一些規模較小的平台為了擴大規模，對入駐的民宿只做基礎的房源認證，其他像實景、營業執照等都不需要，難以保證民宿服務優良，變相增加投訴，卻又無力處理，使用戶體驗甚差。