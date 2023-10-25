灣區熱搜：酒店貴 民宿亂 「野生版Airbnb」穗成風 「住我家」欠法律保障 屋主租客各有風險

明報記者 陳子凌

「國慶和家人去長沙玩，但家中兩隻狗不方便帶出門，暫託寵物店又很貴，之前看小紅書也見到有人將自己的住所短租給遊客，就想着不如也把房子租給來廣州玩的人，順便幫我們照顧狗。」家在廣州海珠區的李先生道。

朋友群找客仍不放心 每日視訊

李先生沒有在網上發帖，只在朋友群組詢問，「一來擔心不知租給什麼人，二來始終需要找有愛心又願意幫忙照顧狗的租客，所以只在相熟的朋友群找」。他稱，當初的如意算盤是能找到住長沙而假期來廣州玩的朋友，大家交換住所，「因為長沙的酒店和民宿也不便宜，如果能交換居所，大家都省下一筆開支，而且對方的房子同樣在自己手上，不用擔心對方拆家」，李先生笑道。不過算盤打不響，李先生最終將兩房一廳的住所，以一日130元（人民幣）租予一對從西安來的年輕夫婦。

「對方是朋友介紹的，原本不認識，事先在網上溝通好，主要因為他們都養狗。」但李先生說，在長沙那幾天，妻子始終不放心，每天都要跟對方視像通話，「還好對方不介意，假期後回到家也沒發現其他問題」。不過，李先生稱，下次再有假期未必會把房子出租，「畢竟是自己家，又不是要拿來賺錢，總感到不安心，萬一有什麼損毁都不好」。

「假期住我家」的出現，省錢是主要原因，除了像李先生較傾向的那種「交換房子」模式，以及假期外出遊玩順便將閒置住所租出去當補貼，也有是看準酒店民宿太貴、住宿供不應求的商機。因性質有點像Airbnb（愛彼迎），「假期住我家」也被網友稱為「野生版Airbnb」。

有客指貨不對辦 屋主憂衛生、失竊

然而無論是屋主或租客，「假期住我家」都像開盲盒一樣碰運氣。對租客而言，首先價格並無標準可言，其次有可能「貨不對辦」。國慶假後有網民反映入住後才發現是劏房，多人共用一個廁所；亦有網民到埗才發現租住的地方是屋主臨時清空的雜物房，或者位置偏遠，出遊不便；亦有網民發現原來聲稱的住宅其實是民宿，只是民宿老闆借「假期住我家」熱度，掛羊頭賣狗肉。對屋主而言，租客質素也沒保證，除了清潔衛生問題，也要承擔失竊或家居損毁的風險。

律師籲簽協議 爭拗要留紀錄

廣州市政協委員、廣東諾臣律師事務所高級合伙人鄭子殷表示，「假期住我家」這種模式，公安部門很難監管，因為沒有營業執照，屋主與租客都不受法律保障，而且一旦出現財產損失、人身安全等問題，屋主還有可能因無牌經營而要承擔法律責任。

為減輕風險，鄭子殷建議雙方簽署協議，作為將來若有糾紛時保障自身權益的有效依據。另外，若遇到糾紛，最好以文字方式協商或錄音，倘未能解決，可向市場監督管理局投訴，也可透過民事訴訟維護權益。