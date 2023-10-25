王詩雅法院外跌傷稱避傳媒拍照 洪宴案休庭

被告王詩雅（現年38歲）所涉4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，當中的虛假資料為2022年1月3日，她是由家出發前往洪為民生日宴。

律師稱傷口深可見骨

片段見跌倒後自行起身離開

辯方大律師黃繼兒開庭表示，被告進入法院大樓時因躲避傳媒拍攝而跌傷，初步觀察，王有一道1吋長的肌肉裂傷，深可見骨，希望法庭暫時休庭一小時，好讓被告先行入院縫針，然後返回法庭應審。

裁判官表示關注被告傷勢及她能否負傷作供，將審訊押後至今日繼續。裁判官稱，被告事後要向法庭提供今次受傷治療的醫事紀錄，以及指示辯方可視乎被告傷勢，再決定今日的審訊流程，即繼續被告自辯，或是准被告不到庭先傳召其他辯方證人作供。

根據網上新聞片段，王詩雅昨日步入九龍城法院大樓時，雙手拿着手機，沿樓梯登上法院大樓一樓平台。當她將走到平台時，右腳雖抬高但撞及最後一級台階，然後整個人向前仆，倒在平台。及後，王自行爬起，繼續前行。以往保安曾以該處屬法院範圍為由，不准記者在該處拍照。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】