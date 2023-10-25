林卓廷案 控方指暴動集中大堂 白衣車廂打人非「指控範圍」

列車18分鐘後開出 控：反映維持服務

另外，控方播放4段元朗站月台的閉路電視片段，顯示涉事列車不斷有人進出，在到站後18分鐘開出，控方指這反映港鐵維持服務，法官則關注當時港鐵有否廣播通知乘客（見表）。

控辯雙方就控方草擬的部分影片描述達成共識，控方昨播放3條片段。辯方資深大律師潘熙補充，辯方希望用字盡量客觀，已刪去「挑釁」等字眼，基本上達成共識。

控方繼續播放首被告林卓廷的fb直播，片段由案發晚上10時45分林抵達元朗站大堂開始。控方指出，片段顯示第7被告楊朗告知林先前有人以木刀毆打一名女記者，林則籲群眾不要出閘，並稱已聯絡元朗警區。約10時48分，白衣人走向閘前，部分持棍狀物揮動及指罵閘內的人，林曾多次稱「唔好郁手」、「企後啲」，不時有人大叫「入嚟呀」。控方補充，希望法庭留意說話是由哪個「群體」說出。

指林曾稱「警察嚟緊 夠膽唔好走」

控方續描述，林曾稱「警察嚟緊拉你班仆街呀……你夠膽唔好走企喺度」，白衣人一度走向F出口後折返，林再叫喊「唔好打呀」。11時02分，白衣人進入閘內，黑衣人衝上月台。此時控方指，林在月台上持長傘徘徊，望向大堂，至白衣人衝上月台後，林一度面向白衣人及揮動長傘。控方重申月台已超出指控範圍，但林舉傘等行為可作為環境證供。控方原欲以倍速播放5分30秒白衣人在車廂襲擊乘客的片段，後應辯方早前要求改為原速播放。

片段顯示白衣人揮動木棍等物施襲，車內多次傳出尖叫及嗚咽聲，一名男子曾跪地求饒，被白衣人推跌落地，港鐵廣播指列車暫停服務，請乘客離開車廂。直至近11時13分，白衣人返回月台，列車關門及駛走，在車上的林卓廷嘴角流血，接受急救。

控方續播放兩段網上片段，在播放網媒「誌」的片段前，控方指片段是「我哋俗稱嘅黑衣人視角」，故較多拍攝閘外。兩段影片均拍攝當晚約10時48分黑衣人與白衣人在閘機內外聚集，及至11時白衣人衝入閘的片段。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）