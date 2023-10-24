港大劍橋研究：運動代替久坐 減冠心病風險

【明報專訊】經常久坐不但增加患靜脈曲張風險，亦會影響心血管健康。港大醫學院與劍橋大學臨牀醫學院流行病學小組研究發現運動代替久坐有利預防冠心病，不同遺傳風險群組測試者每天60分鐘中等至高強度運動替代相同的久坐時間，患冠狀動脈心臟病相對風險會減低約9%。
每天一小時運動 風險低9%
英國生物樣本庫一項持續研究，利用腕戴裝置收集了超過50萬名成年人數據。兩地團隊分析其中7萬多名沒有心血管病史的英國白人，按300個遺傳變異多基因風險評估每人冠心病遺傳風險，同時以裝置記錄的數據量化久坐時間、輕度運動及中等至高強度運動。
研究發現，不論參加者冠心病遺傳風險高低，裝置測量的久坐時間愈長，患冠心病風險愈高。研究亦發現每天用60分鐘中等至高強度運動替代同等的久坐時間，可降低患冠狀動脈心臟病的相對風險約9%；即使每天僅做1分鐘中等至高強度運動，在不同遺傳風險水平群組中，相對風險也會降低少於1%。
研究由港大醫學院公共衛生學院助理教授Youngwon Kim帶領，研究結果刊《內科醫學雜誌》。團隊成員之一的港大公共衛生學院博士生史喬心表示，是次研究說明高風險群組可透過運動代替久坐降低心血管風險，又指研究將有助塑造未來世衛身體活動指引，也突顯通過運動等生活方式干預對促進心血管健康的重要。
另一團隊成員、港大公共衛生學院助理教授歐陽兆倫認為，是次研究主要利用英國生物樣本庫數據，日後可運用東亞生物樣本庫的數據再做相同研究，以評估研究結果是否普遍適用於東亞人群。