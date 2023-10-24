港大劍橋研究：運動代替久坐 減冠心病風險

每天一小時運動 風險低9%

英國生物樣本庫一項持續研究，利用腕戴裝置收集了超過50萬名成年人數據。兩地團隊分析其中7萬多名沒有心血管病史的英國白人，按300個遺傳變異多基因風險評估每人冠心病遺傳風險，同時以裝置記錄的數據量化久坐時間、輕度運動及中等至高強度運動。

研究發現，不論參加者冠心病遺傳風險高低，裝置測量的久坐時間愈長，患冠心病風險愈高。研究亦發現每天用60分鐘中等至高強度運動替代同等的久坐時間，可降低患冠狀動脈心臟病的相對風險約9%；即使每天僅做1分鐘中等至高強度運動，在不同遺傳風險水平群組中，相對風險也會降低少於1%。

研究由港大醫學院公共衛生學院助理教授Youngwon Kim帶領，研究結果刊《內科醫學雜誌》。團隊成員之一的港大公共衛生學院博士生史喬心表示，是次研究說明高風險群組可透過運動代替久坐降低心血管風險，又指研究將有助塑造未來世衛身體活動指引，也突顯通過運動等生活方式干預對促進心血管健康的重要。

另一團隊成員、港大公共衛生學院助理教授歐陽兆倫認為，是次研究主要利用英國生物樣本庫數據，日後可運用東亞生物樣本庫的數據再做相同研究，以評估研究結果是否普遍適用於東亞人群。