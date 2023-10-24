柴灣墳場扶手電梯啟用 掃墓客：省時省力

造價8億 全程5分鐘

連接柴灣新廈街與哥連臣角新廈靈灰安置所的行人通道位於柴灣街市後方，距離港鐵站約10分鐘步程。通道本月19日開放使用，設上落扶手電梯及樓梯，連同旁邊骨灰安置所大樓，造價近8億元。開放時間為每日上午8時半至下午6時，昨因應重陽節延長為上午7時至下午7時。

通道共分6段電梯，記者昨午實測全程僅需約5分鐘，亦見不少掃墓客使用，大約一分鐘有約30人上落。乘搭電梯上山的李女士稱設施十分方便，以往多行路上山，需時逾半小時，加上帶同大袋祭品，倍感辛苦；即使乘搭巴士，亦需大排長龍。她說，現在只需數分鐘就可上山，省時及省力。李女士親人的墳碑位於較高處，仍需行樓梯才到達，但她認為「電梯幫輕咗好多」。

有市民未知新增設電梯，與妻女一起掃墓的蔡先生說，未留意最新前往安置所方法，一如既往乘搭小巴，上來才見有新電梯，稱離開時會試用。他表示昨掃墓人流較往年疏落，候車市民亦較少，只有約兩圈人龍，等兩班小巴就能上車。

紙紮舖生意跌一成

位於柴灣的紙紮舖「天就行」距新廈街約3分鐘步程，店長伍小姐說，昨日生意額較去年重陽節正日下跌一成，但若以整個長周末比較，認為與過去重陽節相若，估計因3日長假期分散人流。她稱祭品來貨成本稍微上升，人均消費則維持在300至400元，當中以傳統祭品最受歡迎，食物類紙紮品和衣紙銷情也不俗。