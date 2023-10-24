明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

柴灣墳場扶手電梯啟用 掃墓客：省時省力

【明報專訊】昨日是重陽節，不少市民登高掃墓。通往柴灣墳場的行人通道日前啟用，今年市民可由地面新廈街搭扶手電梯直達山上的哥連臣角新廈靈灰安置所，全程約5分鐘，令長者如釋重負。記者昨現場所見，整體掃墓人數偏疏落。有市民大讚新通道方便省時，亦有人未知已設扶手電梯，仍舊等候小巴。有紙紮舖店主表示今年重陽節正日生意較去年少一成，料因長周末假期分散人流。

造價8億 全程5分鐘

連接柴灣新廈街與哥連臣角新廈靈灰安置所的行人通道位於柴灣街市後方，距離港鐵站約10分鐘步程。通道本月19日開放使用，設上落扶手電梯及樓梯，連同旁邊骨灰安置所大樓，造價近8億元。開放時間為每日上午8時半至下午6時，昨因應重陽節延長為上午7時至下午7時。

通道共分6段電梯，記者昨午實測全程僅需約5分鐘，亦見不少掃墓客使用，大約一分鐘有約30人上落。乘搭電梯上山的李女士稱設施十分方便，以往多行路上山，需時逾半小時，加上帶同大袋祭品，倍感辛苦；即使乘搭巴士，亦需大排長龍。她說，現在只需數分鐘就可上山，省時及省力。李女士親人的墳碑位於較高處，仍需行樓梯才到達，但她認為「電梯幫輕咗好多」。

有市民未知新增設電梯，與妻女一起掃墓的蔡先生說，未留意最新前往安置所方法，一如既往乘搭小巴，上來才見有新電梯，稱離開時會試用。他表示昨掃墓人流較往年疏落，候車市民亦較少，只有約兩圈人龍，等兩班小巴就能上車。

紙紮舖生意跌一成

位於柴灣的紙紮舖「天就行」距新廈街約3分鐘步程，店長伍小姐說，昨日生意額較去年重陽節正日下跌一成，但若以整個長周末比較，認為與過去重陽節相若，估計因3日長假期分散人流。她稱祭品來貨成本稍微上升，人均消費則維持在300至400元，當中以傳統祭品最受歡迎，食物類紙紮品和衣紙銷情也不俗。

上 / 下一篇新聞

檢4.8萬隻走私大閘蟹 歷來最大宗 重逾10噸沒衛生證書 將按程序銷毁
檢4.8萬隻走私大閘蟹 歷來最大宗 重逾10噸沒衛生證書 將按程序銷毁
男子中環咖啡店捱斬 接應車疑石崗被燬
男子中環咖啡店捱斬 接應車疑石崗被燬
荒島呼救 9巴籍人蛇被捕
荒島呼救 9巴籍人蛇被捕
聞異響睹竊賊 戶主遭刺傷
聞異響睹竊賊 戶主遭刺傷
房委擬斥逾億 5年添近萬充電車位 大型公營停車場增78個「快充」 議員憂不夠用
房委擬斥逾億 5年添近萬充電車位 大型公營停車場增78個「快充」 議員憂不夠用
現有車場擬2025年前增5000「中充」
現有車場擬2025年前增5000「中充」
短至半小時叉夠電 快充須看效率成本
短至半小時叉夠電 快充須看效率成本
港產機械人「搭𨋢」送外賣 食客省運費食肆生意增 目前主要用作消毒 明年中信大廈送餐
港產機械人「搭𨋢」送外賣 食客省運費食肆生意增 目前主要用作消毒 明年中信大廈送餐
荃灣設廠 可年產3000部 倘擴產 需找內地代工
荃灣設廠 可年產3000部 倘擴產 需找內地代工
少數裔組工會 盼不再有口難言
少數裔組工會 盼不再有口難言
拋垃圾罰款增 工會稱指引不清爭拗升
拋垃圾罰款增 工會稱指引不清爭拗升
指人力需求錯配 工聯會促全面檢視政策
指人力需求錯配 工聯會促全面檢視政策
星研究：港八成公屋近綠化地  高於星 人均綠色空間面積遠低新加坡
星研究：港八成公屋近綠化地  高於星 人均綠色空間面積遠低新加坡
加州州長訪華首站香港 稱謙遜理解兩地成功經驗
加州州長訪華首站香港 稱謙遜理解兩地成功經驗
管浩鳴：陳同佳「無心機」 仍盼赴台自首
管浩鳴：陳同佳「無心機」 仍盼赴台自首
港大劍橋研究：運動代替久坐 減冠心病風險
港大劍橋研究：運動代替久坐 減冠心病風險
灣區熱搜：港穗展會兩邊走 港商：廣交會更重要
灣區熱搜：港穗展會兩邊走 港商：廣交會更重要
灣區熱搜：「藥械通」服務 機構可自行定價
灣區熱搜：「藥械通」服務 機構可自行定價
灣區手記：琶洲碼頭 ／文：尚東美
灣區手記：琶洲碼頭 ／文：尚東美
【Emily】李慧詩鼓勵炒車選手明年再戰 盼更多「單車友好」道路助練兵
【Emily】李慧詩鼓勵炒車選手明年再戰 盼更多「單車友好」道路助練兵
【Emily】施政報告明出爐 李班子戴知專師生設計綠領呔領巾
【Emily】施政報告明出爐 李班子戴知專師生設計綠領呔領巾
【Emily】連遇的士拒載 江玉歡批執法不力
【Emily】連遇的士拒載 江玉歡批執法不力
【Emily】美酒佳餚巡禮周四開鑼
【Emily】美酒佳餚巡禮周四開鑼
【Emily】重陽節 官員悼二戰英烈
【Emily】重陽節 官員悼二戰英烈
【Emily】議辦為街坊打流感針
【Emily】議辦為街坊打流感針