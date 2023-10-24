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港聞

港聞二

加州州長訪華首站香港 稱謙遜理解兩地成功經驗

【明報專訊】美國加州州長紐森（Gavin Newsom）展開訪華行程，並以香港為首站，是繼財政部助理財長紐曼後再有美國官員訪港。紐森出席港大對談活動時為訪華行程定調，形容此行並非宣講，而是謙遜地、互相理解兩地成功經驗及能力，笑言是為拯救地球而「偷橋」及啟發競爭。他又稱讚內地電動車發展，及香港保留綠化地段及上市公司披露碳足迹等工作。

李永勝：中美關係反彈良好勢頭

進一步改進需持久努力

中國外交部駐港署理特派員李永勝與美國駐港澳總領事梅儒瑞亦少有同場出席。李永勝以英文致詞時說，中美關係近期有反彈的良好勢頭，要進一步改進則需要持久努力。他又說，歡迎中美兩地人民更多交流，並歡迎包括美國及加州在內的國際社會多到訪及投資香港，分享發展機遇。

港大副校長宮鵬宣布，港大明年起將舉辦一年一度中國加州灣區氣候論壇。香港美商會總裁翁以登向本報稱，紐森訪港是一件正面的事件，及反映紐森頗重視香港，雖然中美仍面對根本問題，「見面可以溝通，總係好事，慢慢嚟喇」。

紐森此行以應對氣候變化及建立伙伴關係為基調，並表明不涉及人權議題，遭當地人權組織及國會議員質疑。他昨在活動後回應說，可同時處理多個議題，他因氣候變化議題而來，會積極推進此議題。他今日將轉往廣州繼續訪問行程。

紐森在港大對談中提及，加州在推動零碳排放汽車領先美國全國，目前已有27%汽車採用零碳排放。他又稱讚內地電動車發展是了不起，訪華期間將參觀內地的電動車生產設施，希望推進伙伴關係。被問及加州成功經驗，他說矽谷成功秘訣是人才，不論富者或尋求新開始的人都願意來加州，令加州成為全美最多元人口的州份之一。

紐森被視為民主黨內冒起勢力

紐森曾代表民主黨與共和黨總統候選人辯論，被視為美國民主黨內冒起勢力，他昨多次借機批評目前共和黨，例如眾議院至今仍未選出議長，他更形容一旦美國前總統特朗普回朝，會更令人質疑美國是否可靠合作伙伴。他強調，無論明年美國大選結果如何，加州仍是可靠的伙伴，就算他日任滿離開，相信繼任人應對氣候問題的門檻會更嚴。

建制派出席活動，包括前基本法委員會副主任梁愛詩、人大代表林至穎等。活動不設學生或傳媒提問，全程由宮鵬與紐森對答。

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