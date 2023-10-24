星研究：港八成公屋近綠化地  高於星 人均綠色空間面積遠低新加坡

港人公園評分低於新加坡人

學者：港人較腌尖

NUS研究團隊2020年援引英國倫敦大數據，分析約5000人手機定位紀錄，發現住處愈近公園者，到訪公園亦愈頻繁。新冠疫情封城期間，住處與公園相距逾800米的居民，精神困擾指數平均上升0.5分，而相距少於800米的居民，指數平均只升0.35分。團隊其後參考英國研究結果，比對香港及新加坡綠化空間規劃，發現香港公共屋邨與綠色空間普遍相近，與公園距逾800米，步行須時逾10分鐘的屋邨不足5%；新加坡則有約22%「組屋」出現同類情况。

研究另訪問星港居民各150人，為公園可達度、維護程度及特徵（如數量、大小、綠化度）評分，香港3項分數介乎4.35至4.72分，新加坡則介乎5.21至5.34分。

領導研究的NUS商學院房地產系副教授李冠玉表示，香港3項評分均低於新加坡或與港人較腌尖（picky）有關。單論兩地評分可發現發現港人較不滿公園維護；新加坡人則相對不滿當地公園的可達度。她補充，香港部分綠色空間不是「正式的公園（proper parks）」，反而像少許綠化的休憩處，「新加坡住宅區或市中都有很多樹，但香港則較少，一些住宅區的樹甚至不種地上是在花盆裏」。

李冠玉稱城市地價高昂，「實際上很難再劃分更多綠色用地」，不過現時新加坡不少綠色建築，如屋頂及牆壁均有增添綠化元素，認為香港可參考，鼓勵發展商引入更多綠化空間。她又認為，公園不應獨立存在，而應與周遭有機連結（organically connected with each other）。

不完全反對郊園邊陲建屋

對於香港發展郊野公園邊陲地建屋的討論，李冠玉認為港人住屋負擔過重，很多人的居所異常淺窄，故並不完全反對發展綠化地帶或邊陲地用興建公營房屋。她建議政府委任專業人士研究邊陲地生態價值，再發展已遭破壞、對生態已無大幫助的邊陲地，紓緩房屋問題。

明報記者