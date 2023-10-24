拋垃圾罰款增 工會稱指引不清爭拗升

經修訂的《定額款條例》，在公眾地方亂拋垃圾、吐痰等，罰款由1500元增至3000元；店舖阻街和非法棄置建築或大量廢物的罰款則增至6000元。

食環署職工權益工會副主席李美笑昨接受港台《千禧年代》訪問稱，食環署向前線員工提供的指引不夠清晰，例如棄置廢物大小為0.2立方米以下的罰款為3000元，0.2至1.5立方米罰款6000元，1.5立方米以上將交由環保署檢控，但前線人員沒工具量度，指引亦未清晰界定商戶上落貨是否屬阻街，致前線人員與商戶或市民的爭拗增加。

阻街罰6000 料難阻嚇店家

李美笑又說，增加定額罰款只有短期效果，對於每月生意額10多萬元的商戶，店舖阻街罰款金額即使增至6000元，對經營者的阻嚇力仍有限。她認為應實行累進式罰款、要求違規商戶參與教育課程，或引入扣分制，屢犯的商戶需暫停業幾日，相信會較有效。