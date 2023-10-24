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荃灣設廠 可年產3000部 倘擴產 需找內地代工

【明報專訊】港產機械人初創Rice Robotics於2019年在香港成立，研發及生產基地設在荃灣1.3萬呎廠房，現時年產量可達3000部。公司總經理吳學謙向本報透露，除日本及香港市場，他們亦正洽商擴展業務至阿聯酋。吳指本港設廠成本負擔重，不過亦有便利，研發團隊可隨時處理涉及生產的問題。

港廠適合早期生產 方便處理問題

機械人生產線主要分三大環節，先由三維（3D）打印機製成配件，之後由技工裝嵌，再運作48小時作壓力測試。測試區設有凹凸不平路面、障礙物等，確保產品穩妥才正式出貨。最新版本RICE機械人具備4個功能，包括消毒清潔、食物配送、巡邏或聊天帶路，後兩項功能屬新近研發。

吳學謙表示，在香港生產有任何改動可隨時處理，對處於早期生產階段有利；不過若要進一步擴大規模，例如年產2萬部，將需與內地代工生產（OEM）合作。

新田科技城設試驗基地 有利研製原型

政府《香港創新科技發展藍圖》擬於新田科技城為「先進中試轉化生產基地」（即正式投產前試驗）提供空間，河套深圳園區亦劃有「中試轉化基地」。吳表示，製作原型產品與大規模生產有別，要理順生產流程需要不少測試，如有場地讓科企測試產品，會帶來重要幫助。

紅外線感應避障 可編製平面圖導航

作為港產的初創科企，研發過程克服不少困難。吳表示，其機械人的核心技術「SLAM導航系統」源自中大機械人團隊。他解釋，機械人認路與人有別，例如面前有人在柱後穿過，電腦系統未必能及時避開，團隊花不少時間改良。他們研發的RICE機械人，配備了雷射探測與測距器（LiDAR）、聲納及紅外線感應器等，用遙控操作繞場一圈，系統即可編製場地的平面圖作導航之用，能夠乘搭升降機、避開障礙、編排行程。

相關字詞﹕生產 中試轉化基地 機械人 創科線

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