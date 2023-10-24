港產機械人「搭𨋢」送外賣 食客省運費食肆生意增 目前主要用作消毒 明年中信大廈送餐

港產初創Rice Robotics早於2021年起已在日本發展送餐機械人業務。創辦人及行政總裁李國康接受本報訪問表示，現時在日本已有約100個地點設RICE機械人，包括高級商廈、酒店、JR車站等，主要提供同樓配送外賣服務。現時RICE機械人在香港多作消毒用途，包括多個商場、酒店；金鐘中信大廈現時設兩部，料明年初將新增外賣送餐功能。

升降機收指令自動開門

機械人設計防止運送食物途中受干擾。吳表示，店員放入食物、輸入收貨人所在樓層及電話後，機械人按規劃路線前往目的地，到達收貨人門外時，機械人會發送SMS短訊，收件人輸入4位數字密碼後，方可開蓋取餐。機械人能自行乘搭升降機，內建系統與升降機互動，升降機系統收到指令時，會以「VIP模式」排除他人使用，例如關燈或播放聲音提示；機械人抵達樓層後，將自行前往目標房間外，誤差僅20厘米。

誤差20厘米 入密碼取餐

樓高33層的中信大廈為甲級寫字樓，2至5樓有不少食肆，包括酒樓及咖啡店等，Rice Robotics總經理吳學謙表示，運用機械人送餐對寫字樓租戶及大廈物業管理是「雙贏」方案。

他解釋，現時在中信大廈上班的人，多靠網上平台叫外賣，有時須支付十多至數十元外賣費，對上班族而言，「反正要支付運費，不如叫一些較遠的外賣」，對大廈食肆的生意不利。因此，公司將與大廈內食肆合作，提供送餐服務，食客既可節省運費，同時有助大廈食肆增加生意。李國康是港產物流平台GOGOVAN（已易名為GOGOX）的創辦成員之一，他從物流行業經驗得知，運輸的「最後一里路」成本最高，因此產生意念，冀以機械人取代人手，提供「同樓配送」服務。

洽醫院使用 點對點送文件

機械人運貨功能亦有其他潛在應用場景，包括迷你倉及醫院。吳學謙透露，公司正與一家私家醫院洽商合作，該醫院平日有不少醫療文件運送，現靠職員定時走訪骨科、放射等不同部門派信，若有機械人協助，可點對點在同一大廈內跨樓層派送文件。另外，他們正與中信大廈洽商，結合人工智能的聊天機械人功能為訪客帶路，相關功能料今年第四季推出。

明報記者 鄭律銘