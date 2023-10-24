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房委擬斥逾億 5年添近萬充電車位 大型公營停車場增78個「快充」 議員憂不夠用

【明報專訊】近年本港電動車數量急增，為配合政府電動車普及政策，消息透露房委會擬斥資近1.3億元，為未來5年新落成的公營房屋項目設置電動車充電裝置和收費系統，包括在所有時租及月租泊車位安裝中速充電器，供私家車、電單車及輕型貨車使用；另39個項目有100個或以上泊車位的停車場，每停車場安裝兩個快速充電器，合共約9500個泊車位配備充電設施。

立法會交通事務委員會副主席陳紹雄擔心，每個停車場只設兩個快充或不敷應用，促房委會妥善管理。房委會建築小組主席陳志球表示，新落成公屋項目較易規劃，房委會希望將電動車充電設備帶進屋邨停車場，藉此帶頭推動。

明報記者 李淑瑤

運輸署回覆稱，已登記電動私家車從2019年13,447輛，續增至今年8月底64,734輛，電動車佔整體已登記私家車比例於4年間由2.1%增至10.07%。環保署資料顯示，目前有250個電動車輛型號獲運輸署的類型核准，包括193款電動私家車或電單車，及57款公共運輸或商用車。

環境局長謝展寰去年11月回答議員提問，如未來數年電動車數目增長保持現時（即去年11月）比率，粗略估計，至2025年全港電動私家車可達約8萬輛。

政府估後年電動車達8萬輛

消息透露，房委會擬在未來5年建成63個新公營房屋項目，全部停車場都會增建電動車充電設施，由原先計劃只佔車位總數30%，增至所有泊車位均加裝中速充電器，其中九成是月租車位，其餘一成是時租車位，時租車位的充電器更連結中央系統，以作負載調節。另時租車位會設充電收費系統，屆時使用者只需用八達通等智能卡，就可啟動充電器。當局估計未來5年將有逾9400個泊車位設中速充電器，安裝成本約8675萬元。

新落成公營屋 車位均設「中充」

快速充電器近年增幅緩慢，充電問題令商用車業界面對極大挑戰，難以轉用電動車。消息指房委會計劃在多個新公營房屋項目安裝快充，未來5年63個新公營房屋項目中，39個泊車位多於100個的停車場均會安裝兩個快充，安裝成本約3198萬元，即平均每個耗資約41萬元，未來5年的營運和維修支出約1100萬元。

政府自2020年10月推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人屋苑停車場安裝電動車充電系統，惟截至上月僅21個車場完成安裝。陳志球指私人屋苑常因業主立案法團未能就安裝充電設施取得共識，遲遲不通過方案，令資助計劃未達預期效果。

騰車位 陳紹雄倡叉過龍加費

陳志球又表示，使用電動車是大勢所趨，相比私人屋苑，房委會轄下停車場較易控制，房委會已計劃新公共屋邨停車場內不少於30%車位提供電動充電器，房委會希望起帶頭作用，推動減碳減排目標。他又稱，房委會負責充電器資金成本，充電器旁會安裝獨立電表，按「用者自付」原則，由使用者繳付充電費。

陳紹雄表示，停車場電動車充電設施對電動車普及化非常重要，值得房委會投資；但他指每個停車場僅設兩個快充供車輛盡快補給，可能供不應求，建議房委會妥善管理，如按每半小時遞增收費額，避免車輛長期佔用。

相關字詞﹕環境局 運輸署 EV 屋苑充電易資助計劃 電動車普及化路線圖 充電設施 電動車 房委會

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