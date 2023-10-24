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荒島呼救 9巴籍人蛇被捕

【明報專訊】水警連續兩日在西貢薯莨洲（圖，網上圖片）及流浮山后海灣截獲兩批持巴基斯坦護照的非法入境者，拘捕19名人蛇及一名內地蛇頭，眾人來港目的仍有待調查。其中有漁民途經薯莨洲時聽到有人求救，警方及後揭發在荒島的9名男子為非法入境者。

飛新疆赴深圳偷渡 兩日兩批

警方前日傍晚6時許接獲漁民報案，稱於薯莨洲有人大叫「Help」。據了解，飛行服務隊直升機到場協助搜索時，在荒島發現9名非華裔男子，因他們身處地點安全，交由水警調查。惟荒島沒建築物及碼頭，加上風浪大，水警輪未能靠近。直升機其後分批救起9人，送往西貢對面海水警基地。據悉，警方得悉眾人來自巴基斯坦，遂找翻譯協助溝通。

據了解，經初步調查，9名男子年齡21至44歲，持巴基斯坦護照乘飛機抵新疆烏魯木齊，隨後轉機到廣州，再前往深圳，之後被安排由深圳坐舢舨偷渡來港，經約8小時船程抵達荒島。

另外，昨清晨6時許，水警西分區人員發現一艘可疑舢舨闖入香港水域，隨即追截。水警其後在流浮山后海灣截停該舢舨，當時船上有11名男子，其後押返大欖水警基地。經初步調查，10人為巴基斯坦籍非法入境者，另一內地男子則為涉嫌教唆非法入境的蛇頭。據了解，非法入境男子由新疆烏魯木齊出發，經深圳再乘舢舨偷渡抵港。

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